Credisan lota Theatro Municipal em comemoração aos 35 anos

Evento gratuito reuniu cerca de 700 pessoas e arrecadou mais de 2 mil itens de material escolar

A Credisan comemorou seus 35 anos de fundação com um evento especial no Theatro Municipal de São João da Boa Vista, cidade sede da Cooperativa. O concerto, realizado na quinta-feira, dia 18 de julho, contou com a participação da renomada Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical de Poços de Caldas, atraindo cerca de 700 pessoas em uma noite memorável de música, arte e celebração.

Além de marcar a trajetória da cooperativa, o evento teve um propósito solidário: arrecadar materiais escolares para instituições de ensino. Com a generosidade dos presentes, foram coletados mais de 2 mil itens, incluindo cadernos, lápis de cor, tintas e kits escolares, que serão doados para instituições filantrópicas.

Durante o evento, os convidados puderam apreciar uma Mostra de Arte com obras autorais dos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São João da Boa Vista, destacando o talento artístico e a criatividade dos jovens da instituição.

A diretora administrativa da Credisan, Valéria Maciel Pavim de Biazi, comentou sobre o evento. “Que este evento não seja apenas uma celebração do nosso passado, mas uma inspiração para o nosso futuro. Continuaremos a construir relacionamentos fortes e duradouros, proporcionando experiências excepcionais a cada cooperado e a toda a nossa comunidade”, afirmou.

A Credisan agradece calorosamente a todos os participantes, parceiros e colaboradores que tornaram possível este evento especial de aniversário.

Fotos: Arquivo Pessoal