Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Milton Cardoso, aos 68 de idade, no dia 21 de julho. Deixou a esposa Maria; os filhos Daniela e Danilo; o genro Adilson; os netos Aline, Alice, Isabela e Mayte; os irmãos Neide e Rubens; e os sobrinhos Alexandre, Kátia, Adriana, Rogério e Ana Paula. Foi sepultado no dia 22 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rita de Cássia Vieira, aos 64 anos de idade, no dia 22 de julho. Deixou o marido João Batista; os filhos Daniela, Jociane, Viviane, Rafaela, Marcelo e Renata; netos; bisneto; genro; nora; cunhados; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 22 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Tadeu Anisio Cipriano, aos 72 anos de idade, no dia 25 de julho. Deixou a filha Brenda Vitória; os irmãos Carlos, Paulo, Neusa e Luís; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 25 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Dolores Gonçalves Manzoni, aos 69 anos de idade, no dia 25 de julho. Viúva de Jorge Manzoni; deixou os filhos Gisele e Carlos Henrique; a nora Regiane; os netos Caio e Vinícius; os irmãos Mara, Magali, Marilú, Marina, Romildo, Rosan, Renato e Rovilson; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 25 de julho, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Maria Rosa Soares Garcia – a Mariinha como era carinhosamente chamada, aos 88 anos de idade, no dia 25 de julho. Era viúva do sr. Aparecido Torá Garcia; deixou os filhos João Garcia, Eliana e Rosângela; os netos Rodrigo e Camila e bisneto. Foi sepultada no dia 25 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Jailson, vítima de acidente no Jardim Dolores

Vítima de acidente no Jardim Dolores ocorrido no sábado, dia 20, entre uma bicicleta e carro, faleceu nesta terça-feira, dia 23, em São João da Boa Vista, onde estava internado, Jailson José de Sales – conhecido por Jal, aos 54 anos de idade.

Morador também no Jardim Dolores, Jailson deixa a esposa Rosemeire Machado de Sales, os filhos Bruna, Michele e Luís, a mãe Amara Maria de Sales; os genros Natan, Jean e Camila; os netos Kaylane, Rayanne, Giane, Luísa, Maria e Manuela; irmãos e sobrinhos.

Seu velório foi realizado nesta quarta-feira, dia 24, no Cemitério da Saudade, e seu sepultamento ocorreu na quinta-feira, dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Valter Pereira de Lima, aos 59 anos de idade, no dia 21 de julho. Foi sepultado no dia 21 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Benedita da Silva, aos 82 anos de idade, no dia 21 de julho. Foi sepultada no dia 22 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Reginaldo de Lima, aos 59 anos de idade, no dia 25 de julho. Foi sepultado no dia 25 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.