Carro se choca com caminhão na estrada de Itobi

Um acidente envolvendo um Corsa e um caminhão Mercedes de uma cerealista de Vargem Grande do Sul aconteceu na tarde de quarta-feira, dia 31, na estrada que liga Vargem a Itobi, na curva em frente a propriedade conhecida como Sítio do Pedro Bio.

Foi um acidente sério, onde os veículos se chocaram de frente, mas felizmente não houve vítimas fatais, pelo que pode apurar a reportagem da Gazeta de Vargem Grande que esteve no local.

Embora não oficialmente, o acidente teria ocorrido por volta das 18h, quando o condutor do Corsa que ia sentido Itobi, ao fazer a curva, chocou-se de frente com o caminhão que vinha em sentido contrário.

Haviam dois passageiros no carro de Itobi, que foram socorridos pelo Resgate da Guarda Municipal e encaminhados para o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. O motorista do caminhão também não teria sofrido maiores danos.

A Guarda Municipal também esteve presente, auxiliando no trânsito, e a Polícia Militar atuou no caso.

