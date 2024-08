Sicredi Dexis realiza feira do agro neste sábado, dia 3

Denominado ‘Prosa com o Produtor’, evento acontecerá em outras duas cidades na mesma data

Depois de Paranavaí, outras três cidades receberão o ‘Prosa com o Produtor’, evento da Sicredi Dexis para apresentar o Plano Safra 2024/2025, máquinas, implementos e placas solares. Neste sábado, dia 3 de agosto, a feira acontecerá na Fazenda Casarão São Bento, localizada no km 16,5 da rodovia João Batista de Souza Andrade (BR-267), entre Vargem Grande do Sul e o Distrito de São Roque da Fartura, e a participação é gratuita tanto para expositores quanto associados.

Na mesma data, o evento também será realizado na Fazenda Quilombo em Limeira (SP) e Parque de Exposições em Maringá (PR). Todas as edições começam às 8h30 e terminam com almoço.

Além de apresentação de produtos e serviços voltados ao agronegócio, a feira traz minipalestras sobre Plano Safra, linhas de crédito, consórcio e seguro agro, além da apresentação dos programas Trator Solidário e Pró-trator, dos governos do Paraná e São Paulo para a compra de tratores e maquinários com custos reduzidos para produtores familiares.

Os eventos fazem parte da divulgação do Plano Safra. A cooperativa espera liberar, na safra 2024/2025, R$ 4,1 bilhões em crédito rural para custeio e investimento, acima dos R$ 3,5 bilhões da safra anterior, com 11 mil operações nas cinco regionais no norte e noroeste do Paraná, centro e centro-leste de São Paulo. O ‘Prosa com o Produtor’ terá a última feira em 10 de agosto, em Londrina (PR).