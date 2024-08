UNIFEOB lança o 1º Vestibular Social com mais de 400 bolsas

A UNIFEOB deu início a mais uma iniciativa inovadora que oferece bolsas de estudo integral para cursos de Graduação EAD, destinadas a pessoas com renda familiar de até 1,5 salários mínimos per capita. Serão mais de 400 bolsas entre 100% e 50%, distribuídas conforme o edital, para qualquer um dos cursos 100% EAD da instituição.

Esta ação amplia a missão da instituição de ensino em levar a educação para o maior número de pessoas possível, contribuindo para a realização daqueles que sonham em fazer uma graduação e estão comprometidos com sua ascensão pessoal e profissional, sem contar no impacto no mercado de trabalho, que pode contar com profissionais cada vez mais qualificados.

Lançamento do Vestibular Solidário da UNIFEOB

O Vestibular Social, que se tornará parte essencial da agenda anual da instituição, será realizado na próxima sexta-feira, dia 9, para aqueles que desejam ingressar na graduação ainda no segundo semestre de 2024, com bolsas de 100% ou 50%. As inscrições estão abertas e vão até quinta-feira, dia 8.

Inscrições

Os interessados em participar do Vestibular Social devem se enquadrar no perfil socioeconômico e realizar a inscrição no site da UNIFEOB (https://candidato.unifeob.edu.br/solidario).

O processo seletivo será online, permitindo que os estudantes façam a prova em casa, em horário previamente determinado, com o auxílio de um computador e internet. Se aprovado e classificado, será necessária a apresentação de toda a documentação informada no edital para a matrícula, respeitando o prazo pré-estabelecido.

Sobre a UNIFEOB

Com mais de 50 anos de tradição, o Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos – UNIFEOB – acredita e trabalha na transformação de vidas através da Educação. Com um forte compromisso com a inclusão social e o impacto positivo em milhares de vidas, a UNIFEOB alia conhecimento à ascensão pessoal e profissional.