Maria Eduarda competiu Três Tambores na Festa da Batata

A vargengrandense Maria Eduarda Pereira Ribeiro, de 15 anos, foi um dos destaques da competição de Três Tambores da Festa da Batata 2024, com uma égua da raça Quarto de Milha, chamada Luna Zorrero Dun It.

Filha de Francine Pereira Visconde e Ricardo Luis Ribeiro, Maria Eduarda é estudante da Etec Centro Paula Souza e começou no esporte há cinco anos.

Entre suas vitórias mais especiais, em 2022 Maria Eduarda foi campeã em Uberlândia (MG), na Divinaexpo em Divinópolis (MG), na Eapic em São João da Boa Vista e em Pratápolis (MG).

Também foi campeã nacional mirim pela ANTT na final em Jaguariúna em 2022. Em 2023, foi campeã jovem no Campeonato de Barretos e, em 2024, foi campeã do Rio Pardo Exposhow.

Na Festa da Batata deste ano, a competidora se classificou para a semifinal e deu o menor tempo da pista na sexta-feira, dia 26, se classificando para a final de domingo, dia 28, em primeiro na somatória da categoria feminino.

No sábado, dia 27, competiu na categoria aberta, uma categoria livre a todos, treinadores, homens e mulheres, e ficou em primeiro lugar nela também.

“No domingo, na final, infelizmente houve um incidente em que minha égua e eu caímos no segundo tambor e, consequentemente, a passada foi sem aproveitamento. Mas já é de enorme orgulho meu ter dado uma volta olímpica da vitória na minha cidade e ter participado”, disse.

“Vou continuar participando carregando o nome de minha cidade por onde passamos. É muito emocionante ver a plateia assistindo e torcendo por nós vargengrandenses”, completou.