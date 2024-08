Tentou esconder droga na boca, mas foi detido

Durante patrulhamento pela Vila Santa Terezinha, a Polícia Militar apreendeu um adolescente por ato infracional de tráfico de drogas, na quarta-feira, dia 24, por volta das 14h20.

O rapaz, conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com tráfico de drogas, estava parado na esquina. Com aproximação da viatura policial, ele levou na boca o objeto que estava em sua mão, com a intenção de escondê-lo.

Ele foi abordado e submetido à busca pessoal. Em sua boca, havia cinco pedras de crack embaladas e prontas para venda. No bolso da bermuda, os policiais encontraram um celular.

Questionado, confessou que estaria vendendo drogas há mais de seis meses. Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão.

Os policiais foram à residência dele, onde fez contato com seu pai. O adolescente disse que teria mais algumas porções de crack em casa. Os policiais localizaram no quarto do adolescente, dentro de uma gaveta da cômoda, 50 pedras de crack idênticas às encontradas no momento da abordagem e R$ 200,00 em cédulas diversas.

Na Delegacia de Polícia Civil, o delegado ratificou a voz de apreensão. Após prestar esclarecimentos, ele foi liberado para seu pai.