Maquis Ranzani será o vice de Rossi

Itaroti está fora da eleição 2024

Como já previsto pela Gazeta de Vargem Grande, o ex-prefeito Celso Itaroti (PSD) desistiu de participar como candidato da campanha das eleições municipais que acontecerão em outubro próximo. Cotado para ser prefeito e também vice, os problemas do atual vereador envolvendo a Justiça certamente pesaram na sua decisão de não participar da campanha, uma vez que nos meios políticos e jurídico era tido como certo que ele deveria ser barrado pela Justiça Eleitoral devido à condenação por improbidade administrativa quando foi prefeito de Vargem Grande do Sul.

Rossi e Juninho do Posto, como Maquis Ranzani Júnior é conhecido, deverão enfrentar as candidaturas de Magalhães (PL), prefeito, junto com seu vice pastor Juliano (PP) e Celso Ribeiro (Republicanos) para prefeito e Guilherme Nicolau (MDB) de vice. A convenção do PSD que sacramentou Rossi e Juninho do Posto aconteceu agora a pouco na Câmara Municipal e contou com a presença de um grande número de políticos ligados a ambos e também de candidatos a vereador de outros partidos, como o PDT, o União Brasil e Avante, que devem compor a coligação que apoiará Rossi e Juninho.

Rossi já foi prefeito de Vargem Grande do Sul na gestão 89/92, teve seu mandato cassado como vice-prefeito quando sua ex-esposa Denira Rossi foi prefeita e também teve seus direitos políticos cassados durante alguns anos, condenado que foi por improbidade administrativa durante sua gestão.

Cumprido sua pena com a Justiça, Rossi voltou a atuar na política de Vargem, sendo candidato na última eleição municipal quando disputou com o atual prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), obtendo 7.306 votos, 34,29. Já o atual prefeito Amarildo Duzi Moraes na época pelo PSDB, disputou a reeleição tendo como vice Celso Ribeiro filiado na ocasião ao Podemos, obtendo 14.002 votos, o que totalizou 65,71% dos votos válidos do município.

Itaroti justificou sua desistência de disputar tanto o cargo de prefeito, como de vice pelo PSD, dizendo que abria mão da disputa levando em consideração a renovação política com a indicação de um empresário e também os pedidos feitos por sua família, citando principalmente sua filha. Juninho Ranzani é empresário, dono de posto de combustível como sua principal atividade econômica e é a primeira vez que atua na política vargengrandense.