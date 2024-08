Futsal Municipal de Inverno e de Férias terminou em Grama

Com jogos disputados nas noites de quarta, quinta e sextas-feiras, no Ginásio Municipal de Esportes Flávio Abbá, aconteceu o Campeonato Municipal de Futsal Masculino de Inverno e de Férias durante o mês de julho.

Na noite de quarta-feira, dia 24 de julho, foi disputada a primeira rodada das quartas de finais. Na ocasião, a equipe do CS Training venceu por 6 a 1 a equipe do Colina. Em seguida, a equipe do Nacional jogou contra a equipe do SEED ficando no empate por 2 a 2 no tempo normal do jogo e nas cobranças de pênaltis, a equipe do Nacional venceu por 4 a 2.

Na sexta-feira, dia 26, foi realizada a segunda rodada das quartas de finais, onde a equipe do Borussia venceu por 15 a 4 a equipe do Paraná. Após, a equipe do Hum Real, dirigida pelo técnico e diretor Capelo/Pepê Guardiola, o Pedro Ricardo Capelo, que é ex jogador do futebol gramense e de equipes profissionais do futebol paulista, enfrentou a equipe do Fut-Areia e ficaram no empate por 4 a 4 no tempo normal do jogo e, nas cobranças de pênaltis, a equipe do Fut-Areia venceu por 5 a 3 com melhor aproveitamento nas cobranças.

Na quarta-feira, dia 31, foi disputada a rodada dupla e semifinal do Futsal de Inverno, coordenado pela Comissão Municipal de Esportes e Lazer. Na ocasião, foi realizado o jogo de abertura da semifinal, onde a equipe do Borussia encarou de perto a equipe do Fut-Areia e venceu por 4 a 3. Em seguida, a equipe do CS Training teve pela frente a equipe do Nacional, perdendo por 5 a 3.

Na sexta-feira, dia 2, estava programada a disputa em jogo único a final do Campeonato de Futsal de Inverno e de Férias entre Borussia e Nacional, as equipes vencedoras da rodada semifinal que aconteceu na noite de quarta-feira, dia 31 de julho. No entanto, até o fechamento desta edição, o jogo ainda não havia iniciado.

A arbitragem dos jogos foi dirigida pela Liga Sanjoanense de Futsal na presidência do professor de educação física João Batista de Almeida, o conhecido Catambú, e seus assessores de arbitragem, também da mesma Liga de Futsal.

A Comissão Municipal de Esportes de Grama tem como presidente o professor de educação física Luis Cassio Forti e toda sua assessoria da Comissão de Esportes Gramense.

A cobertura do Campeonato Municipal de Futsal Masculino de Inverno e de Férias foi realizada pelo ex-colunista esportivo e riopardense, Batista Emiliano de Paiva, do jornal Democrata, de São José do Rio Pardo.