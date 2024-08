Bushido é medalhista nos Jogos Regionais

A equipe do Judô Bushido participou dos Jogos Regionais realizados em Bragança Paulista do dia 20 de julho a sábado, dia 27. A disputa do judô aconteceu na quinta, dia 25, e na sexta, dia 26.

A equipe vargengrandense contou com seis atletas no masculino, cinco no feminino e uma dupla feminina no Nage No Kata.

Com uma equipe muito jovem e na grande maioria na graduação de faixa verde e roxa, e apenas dois faixas pretas, a equipe obteve ótimos resultados, enfrentando grandes equipes do judô paulista.

Na competição por equipe que aconteceu na quinta-feira, a equipe feminina conquistou a quarta colocação. A equipe masculina perdeu a primeira rodada para a equipe de Limeira e não avançou na competição.

Ainda na quinta-feira, a dupla feminina de Nage No Kata composta pelas judocas Duda Taú e Beatriz Pessoa Menossi fez uma boa apresentação e somou 618 pontos, conquistando a quarta colocação entre as oito cidades..

Na sexta, na competição individual, a atleta Maria Eduarda Fermoselli sagrou-se campeã dos Jogos Regionais na categoria Meio Médio e a judoca Geovana Urtado conquistou a medalha de bronze na categoria Leve.

Também pontuaram para a equipe de Vargem os atletas Sergio Matsumura Sep que ficou em 4º lugar na categoria pesado, Maria Eduarda Taú e Gustavo Orlandine que ficaram com a 5ª colocação, o judoca João Ramazotti ficou em 6º lugar e Vinicius Orlandine ficou com a 7ª colocação.

O sensei Daniel Garcia parabenizou os atletas. “Parabéns a todos que participaram e defenderam nossa cidade, nosso projeto e associação, vocês são verdadeiros guerreiros”, disse.