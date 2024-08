Vargem ficou em 32º lugar nos Jogos Regionais 2024

Os Jogos Regionais 2024, em Bragança Paulista, chegaram ao fim no sábado, dia 27. A disputa, que chega em sua 66ª edição e teve início em 20 de julho, reuniu 47 cidades da região de Campinas, incluindo Vargem Grande do Sul, com 45 atletas de quatro modalidades diferentes.

Vargem disputou as modalidades taekwondo, judô, karatê e vôlei Sub 21. No total, os atletas vargengrandenses conseguiram conquistar sete medalhas, sendo duas medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze. Na classificação geral dos Jogos, a cidade obteve 11 pontos e ficou na 32ª posição.

No taekwondo, Vargem conquistou quatro medalhas. A atleta Luiza Gregório Ranzani Avanzi ganhou ouro na categoria Luta Talento, a atleta Maria Eduarda Piovan conquistou prata na categoria Poomsae Elite Feminino, o atleta Jorge Albino conquistou medalha de prata na categoria Poomsae Talento Masculino e Ketelyn Kessy Pereira ganhou medalha de bronze na categoria Poomsae Talento Feminino. Na categoria Talento Duplas, Ketelyn e Jorge alcançaram o quinto lugar, mas não conquistaram medalhas.

O outro ouro vargengrandense foi conquistado na modalidade judô, com a atleta Maria Eduarda Fermoselli, da Judô Bushido, na categoria Meio Médio. A atleta Geovana Urtado, também da equipe Bushido, conquistou o bronze na categoria Leve.

A primeira medalha conquistada nos Jogos foi no Karatê, com o atleta Vitor Hugo. Ele conquistou a medalha de prata no primeiro dia de evento, sob o comando técnico do Sensei Andrade.

A equipe de voleibol masculino ficou na 6ª colocação e não conseguiu medalha. O time venceu o primeiro jogo contra a equipe de São José do Rio Pardo por 2 a 0, e também venceu Mococa por 2 a 0. A equipe também venceu o time de Tambaú por 2 a 0.

Fotos: Reprodução Redes Sociais