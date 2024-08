Celso Ribeiro é o que terá maior número de candidatos a vereador

A convenção do partido Republicanos, que tem como pré-candidato a prefeito nas eleições do dia 6 de outubro o atual vice-prefeito Celso Ribeiro, estava programada para acontecer ontem, sexta-feira, às 19h30, na Rua Santana, 354-Centro, no Espaço Varanda. Portanto, depois do fechamento da edição da Gazeta de Vargem Grande. Na convenção, seria homologado o nome do candidato a prefeito pelo partido, as coligações majoritárias, aprovando o vice Guilherme Nicolau do MDB na chapa de Celso Ribeiro e também escolhido os candidatos a vereador pelo partido.

Através das redes sociais, Celso Ribeiro e Guilherme Nicolau convidaram a população a participar do ato programado para reunir também todos os membros e candidatos a vereador dos partidos que apoiam a candidatura de ambos.

Nos últimos dias, os partidos que vão apoiar a candidatura de Celso Ribeiro para prefeito e Guilherme Nicolau para vice realizaram suas convenções, sendo aprovado a coligação majoritária em torno dos candidatos. A do MDB foi tranquila e teve a presença do assessor João Trebesqui do deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do partido, que também assessora o deputado estadual Jorge Caruso na região.

Na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande, o atual vereador Guilherme Nicolau falou que está muito entusiasmado e feliz com o apoio dos nove partidos coligados e também com o apoio que vem recebendo da população vargengrandense.

Ao todo são oito partidos e uma Federação (PSDB/Cidadania) apoiando a pré-candidatura de Celso Ribeiro e Guilherme Nicolau. Além do Republicanos, também já realizaram suas convenções e vão apoiar os dois candidatos, o partido Rede Sustentabilidade, cujo presidente é Júlio César Morales; o Solidariedade cujo presidente é João Roberto Brochado, o Podemos, presidido por Jércio Alexandre Beloni Júnior; Democracia Cristã, presidida por Jéssica Helena do Nascimento; Partido da Renovação Democrática, presidido por Diogo Antônio Martins; Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, cujo presidente é Carlos Sérgio Malaguti e a Federação PSDB Cidadania, presidida por Carlos Eduardo Scacabarozi.

Como cada partido deve lançar até 14 candidatos a vereador, a coligação que dará sustento às candidaturas de Celso Ribeiro e Guilherme Nicolau deve se aproximar dos 120 candidatos a vereador, o que representa uma força política muito grande, uma vez que são os candidatos a vereador os maiores puxadores de voto para os candidatos à eleição majoritária de prefeito e vice-prefeito.

Só para conhecimento dos leitores, Rossi e Itaroti terão o apoio de quatro partidos, o PSD, o PTB, o Avante e o União Brasil. Se os quatro partidos lançarem 14 candidatos a vereador, ao todo serão 56 candidatos pedindo votos para quem for designado a disputar o cargo de prefeito e vice pelo Partido Social Democrático.

No caso da candidatura de Magalhães pelo PL, que tem como vice o pastor Juliano do PP, serão duas agremiações políticas a prestar apoio aos pretendentes ao cargo de prefeito e vice de Vargem Grande do Sul, contabilizando cerca de 28 candidatos a vereador a lutar pelo voto da chapa majoritária composta por Magalhães e Juliano.