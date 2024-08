Judô Jita Kyoei é destaque nos 66° Jogos Regionais

Nos dias 25 e 26 de julho, judocas da Jita Kyoei disputaram os tradicionais Jogos Regionais, uma das principais competições da Secretaria de Esportes e Lazer da Juventude do Estado de São Paulo. Bragança Paulista é a sede da 66ª edição da disputa, pela 4ª região.

Atletas da Jita Kyoei, entidade dirigida pelo sensei Marco Aurélio Lodi, conquistaram resultados bastante expressivos. A equipe feminina obteve bons resultados, alcançando a terceira colocação geral, conquistando assim, a medalha de bronze.

No kata, modalidade de apresentação de técnicas acadêmicas, os judocas João Paulo Rotta e João Gustavo Domingos fizeram bonito, marcando 409 pontos com sua apresentação.

Já na classe individual, os atletas da Jita Kyoei faturaram três importantes medalhas. Leticia Araújo ficou com a prata e Mateus Jacon e Karoline Fernandes conquistaram o bronze em suas categorias.

Outros atletas que se destacaram no torneio foram João Gustavo Domingos, com o 7° lugar, Lívia Oliveira, com o 8° lugar e Evelyn Abreu, com o 7° Lugar, marcando pontos importantes para a cidade.

“O judô Jita Kyoei sempre mostrando sua força e marcando presença em eventos de grande relevância estadual”, lembrou o sensei Marco Aurélio, técnico das equipes Jita Kyoei. “Parabéns aos judocas que com garra e determinação venceram seus obstáculos e obtiveram mais essa grande conquista”, comentou.

Fotos: Arquivo Pessoal