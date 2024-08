Defensora dos direitos dos servidores públicos, faleceu ex-vereadora Neide Castilho

Conhecida pela sua combatividade na Câmara Municipal na gestão do ex-prefeito José Carlos Rossi, Neide Castilho assumiu como vereadora municipal em janeiro de 1989, quando o Brasil passava pela redemocratização e participou da elaboração da Lei Orgânica do Município (LOM), que foi promulgada em 1990.

Ela faleceu na terça-feira, dia 30 de julho, aos 80 anos de idade. Dona Neide durante muitos anos foi servidora pública municipal, trabalhando como coordenadora do Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal.

Uma das poucas mulheres a ser eleita como vereadora, foi a terceira a ocupar o cargo no município, Neide sempre foi muito atuante na política, se elegendo vereadora no período de 1989 a 1992, onde se destacou pela sua luta pelos interesses do município. Atualmente era filiada no PSB.

Foi também a primeira presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, sendo reconhecido o seu trabalho em prol dos servidores públicos municipais.

A seu respeito, a vereadora Danutta Rosseto, presidente da Câmara Municipal, assim se manifestou: “Na qualidade de representante da Câmara Municipal, lamento o falecimento da ex-vereadora Neide Fonseca Castilho, ressaltando sempre que foi uma mulher além do seu tempo por ter sido eleita e exercido o seu mandato de vereadora numa época onde o preconceito para a entrada de mulheres na política era bem mais forte do que existe hoje. Quero externar meus sinceros sentimentos a todos os familiares em nome de todos os representantes do Legislativo”.

Também o ex-prefeito Celso Ribeiro, que conviveu com Neide durante o seu mandato, do qual foi presidente do Legislativo de Vargem, lamentou o falecimento da ex-vereadora. Celso lembrou das muitas lutas vividas na época pelos vereadores e que Neide se sobressaía por sua firme posição, não se deixando abater e assumindo posições sempre em defesa da boa gestão pública e do uso correto do dinheiro dos contribuintes pelo prefeito da ocasião.

O atual presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Edson Bovo, recebeu com muita tristeza a notícia do falecimento de Neide. Companheira de trabalho durante muitos anos na prefeitura municipal, disse que a ex-vereadora foi defensora árdua dos servidores municipais e que durante muitos anos fez parte das diretorias do sindicato e da associação dos servidores. Também lembrou que ela foi conselheira do Fupreben, muito atuante das denúncias feitas na época quando a prefeitura não estava depositando o que era de lei para o Fundo.

Outro político muito ligado à Neide Castilho, foi o vereador Paulinho da Prefeitura, que nas suas redes sociais deixou seu profundo pesar pela perda da amiga e companheira, lembrando sua luta em prol dos servidores públicos municipais e do seu intenso trabalho quando ocupou o cargo de vereadora de Vargem Grande do Sul.

Neide Fonseca Castilho era viúva de Zaqueu Castilho e mãe de Mônica, já falecida e também da professora Flávia. Deixou irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado na quarta-feira, dia 31, no Cemitério da Saudade.