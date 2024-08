48ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana reuniu milhares de fiéis

A 48ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, realizada no último domingo, dia 28, reuniu milhares de cavalheiros e fiéis de diversas cidades da região. No total, além de romeiros em seus cavalos e charretes, participaram 13 carros de bois de Poço Fundo, Ipuiúna, Caconde, Porto Ferreira e Analândia. Um público de milhares de pessoas acompanhou o desfile religioso.

Estiveram presentes romeiros de Ipuiúna, Poço Fundo, Caconde, Pirassununga, Porto Ferreira, Aguaí, Leme, Araras, São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim, São Sebastião da Grama, Itobi e Casa Branca.

Após a bênção, a romaria saiu da Igreja Matriz de São Joaquim e seguiu até a Igreja Matriz de Sant’Ana, no Centro. Na Praça da Matriz houve uma grande concentração de pessoas que acompanharam a belíssima apresentação da Orquestra de Viola Caipira e também o toque dos berranteiros que ali estavam, além de saborear as delícias oferecidas nas barracas de alimentação.

No percurso da Romaria, os romeiros também passaram na igreja de Nossa Senhora Aparecida construída pelo padre Donizetti para a tradicional cerimônia do beija fita no cruzeiro ali colocado na primeira Romaria. Este ano, a Comissão Organizadora optou por realizar a cerimônia do beija fita e da bênção na lateral da igreja.

Os participantes receberam seus troféus no palanque posicionado na Praça Washington Luiz, na Escola Benjamin Bastos, antes da dispersão da Romaria. A Comissão entregou 1100 troféus para os participantes, de acordo com a raça do animal, como cavalos, carros de bois e bois de cela.

À Gazeta de Vargem Grande, Luís Carlos Prates, vice-presidente da Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, falou sobre o evento. Este ano, ele estava presente na área do palanque para a entrega dos troféus.

Avaliação

Para Prates, a Romaria foi muito boa e o evento atingiu a expectativa da Comissão. Ele comentou que este ano houveram mais participantes do que no ano passado.

Prates informou que os preparativos para a Romaria foram trabalhosos. Para os carreiros, explicou que a Comissão Organizadora preparou jantar e almoço.

O vice-presidente comentou que, além da mudança na benção no beija fitas, a principal mudança da Romaria deste ano foi a quantidade e a variedade de troféus.

Os preparativos para a 49ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que ocorrerá em 2025, já foram iniciados, segundo informou Prates. A Comissão Organizadora agradeceu a todos que colaboraram, prestigiaram e os que patrocinaram a 48° Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana de 2024.

Homenagens

A Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana homenageou o cantor Sebastião de Abreu Ribeiro, o conhecido Tupã Brasil, falecido no dia 20 de abril deste ano, o agricultor e empresário Carlos Alberto de Oliveira, o Carlitão, que faleceu no dia 7 de maio deste ano, e também o empresário Arlindo Carminetti Neto, da Lojas São Jorge, o Arlindinho, que sofreu um acidente neste ano e não pode participar da Romaria por ainda estar se recuperando.

Além das homenagens realizadas na Romaria, a Associação dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul (ABVGS) prestou também uma emocionante homenagem a Tupã e Carlitão durante a Festa da Batata.

O projeto foi desenvolvido pela agência vargengrandense, a Pipers Branding & Design, de Juninho e André. Os filmes foram exibidos ao público presente na festa, gerando grande emoção entre os participantes.

Veja as homenagens completas nas publicações da Gazeta e acompanhe mais momentos da Festa da Batata em nossos perfis.

Cobertura

A Gazeta esteve presente e cobriu todo o trajeto da 48ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. As mais de 900 fotos tiradas pelo jornal, de diversos pontos do evento religioso, e também as centenas de fotos dos quatro dias da Festa da Batata, estão disponíveis na página do Facebook do jornal.

Fotos: Reportagem