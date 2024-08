Gazeta de Vargem informa os falecimentos

Faleceu Elisabete Moreno de Souza, aos 64 anos de idade, no dia 26 de julho. Deixou o marido José Ildo de Souza; os filhos Aline, Alessandro e João; a nora Lídia; o genro Lucas; os netos Pablo, Gabriel, Gustavo, Vitor e Camila; e os irmãos Célia, Ângela, Rosângela, Solange, Luiz e Antônio. Foi sepultada no dia 26 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Marcos Antônio Longuini, o Marcão, aos 54 anos de idade, no dia 26 de julho. Deixou a esposa Alaide Puga Fuentes; os filhos Daniela, Paulo e Fábio; o genro Wiliam; a nora Rosana; os netos Larissa, Rafaela, Paola e Fábio; o bisneto Miguel e as irmãs Elisabete, Bernadete e Márcia. Foi sepultado no dia 27 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ricardo Divino Lindolpho, aos 62 anos de idade, no dia 27 de julho. Deixou as filhas Larissa e Laís; os netos Ryan Vitor, Raiane de Fátima e Brayan Aparecido; os irmãos Maria, Sebastião, Gildo e Toninho; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 27 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luís Gadiani, aos 82 anos de idade, no dia 26 de julho. Era viúvo de Berenice Lodi Gadiani; deixou a filha Cássia; o genro Dú; a neta Letícia; os irmãos Lourdes, Osmar e Aparecida; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 27 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Leonor Botacini de Andrade, aos 81 anos de idade, no dia 26 de julho. Era viúva de Olésio de Andrade; deixou as filhas Zilda e Denise; os genros Luis e Jaques; os netos Marcos, Mateus, Milena, Tiago e João Vítor; as bisnetas Vitória e Gabriela; o irmão Romildo e sobrinhos. Foi sepultada no dia 27 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Aparecida Luiz Ferreira, aos 91 anos de idade, no dia 2 de agosto. Seu sepultamento está previsto para acontecer neste sábado, dia 3, às 15h00, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Consuelo Ribera Teixeira Biancheti, aos 85 anos de idade, no dia 28 de julho. Viúva de José Biancheti; deixou as filhas Aparecida e Luzia; os genros Daniel e Osmar; os netos Weslei, Leandro, Luís Fernando, Tiago, Viviane, Gabriel, Fael, Fabiel e Fábio; os bisnetos Jeferson, Tairone, Ketila, Kailon, Kaila, Anderson e Rafael. Deixa também os irmãos Alcindo, Maria e Anésia; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 29 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Rosemeire Lazarini, aos 38 anos de idade, no dia 28 de julho. Deixou a mãe Benedita Jorgina da Silva Lazarini; os filhos Micaeli, Eriki, Melissa e Natanael; os irmãos Denilson, Denise, Marcelo, Delei, Dé, Evanilda, Traira; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 29 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Janete Ronqui Romano, aos 84 anos de idade, no dia 29 de julho. Era viúva de Jamilton Romano Marti; deixou os filhos Margarete, Marilena, Jamilton, Luís Fernando, Márcio, Marcelo, Paulo Henrique, Janete, Maria Antonieta e João Alexandre; deixa noras; genros; netos; bisnetos e tataranetos. Deixou também o irmão Jaime e sobrinhos. Foi sepultada no dia 30 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Nilton Nery, aos 77 anos de idade, no dia 30 de julho. Deixou a esposa Eledir Helena de Souza Nery; a filha Dulcilene; o genro Jonas, a neta Júlia; os irmãos Mara, Margarida, Stela e Zezé; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 30 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Ivany Costa Bedin

De tradicional família de Vargem Grande do Sul, viúva de Natalício Bedin, dona Ivany Costa Bedin faleceu nesta terça-feira, dia 30 de julho, aos 97 anos de idade.

Dona Ivany era professora e depois trabalhou por 25 anos no Posto de Puericultura de Vargem Grande do Sul, onde pode realizar um grande trabalho social junto às crianças mais pobres. Os Postos de Puericultura tinham como objetivo ensinar a puericultura, organizar as campanhas de Pró-alimentação, Semana da Criança, o Clube de Mães, as Campanhas Educativas. Nas Campanhas eram desenvolvidos os programas de controle de doenças e da natimortalidade e mortalidade infantil. Ela aposentou-se neste trabalho.

Dona Ivany morava no Centro, na rua Dr. Moacir Troncoso Peres, deixa os filhos José Reinaldo, Maria Cristina, Luís Carlos e Natalicinho já falecido, deixa também os filhos de coração Elida e Paulinho; as noras Tereza, Ana Luiza e Maria Inês; o genro Renato; os netos Alexandre, Cecília, Bianca, Elisa, Sabrina, Daniel, Gabriela, Bárbara, era avó também de Rodrigo já falecido. Deixou ainda os bisnetos Tomás, Laura, Benjamin, Mila, Sofia e Vicente; a irmã Maria Therezinha e sobrinhos.

Seu sepultamento foi realizado no Cemitério da Saudade, na quinta-feira, dia 1º de agosto.

Faleceu Domingos Marti Cavalheiro

Faleceu em Vargem Grande na sexta-feira, dia 26 de julho, Domingos Marti Cavalheiro, aos 89 anos de idade. Viúvo de Sally Navarro Marti, Mingo como era conhecido, foi um dos mais antigos e tradicionais farmacêuticos da cidade. Foi proprietário por muitos anos da farmácia São Paulo localizada na praça da Igreja Matriz, onde atendia a todos com muita atenção, numa época em que o farmacêutico exercia um importante papel na vida dos doentes.

Conforme consta da sua biografia escrita por Mario Poggio Júnior, ele nasceu em 1934, na Fazenda Pouso Frio, no município de São Sebastião da Grama, de propriedade de seu avô paterno. Em 1940 veio morar em Vargem Grande do sul, com seus pais, e aqui adquiriram uma loja comercial de secos e molhados.

Em 1942 mudaram-se para o Estado do Paraná e em 1944, a pedido de seu avô, voltaram para Vargem, indo residir na Fazenda Serrinha, que hoje pertence à Família Amaral, para ajudarem na lida da fazenda. Em 1949, adquiriram a Farmácia São Paulo, do senhor Xandico, e retornaram à cidade. Com quinze 15 anos começou a trabalhar no estabelecimento, ajudando em sua organização e limpeza.

Em 1950, enquanto trabalhava na farmácia frequentava a escola primária. Foi no final deste ano que passou a estudar em Ribeirão Preto, na escola do Seminário Diocesano Maria Imaculada, voltando mais tarde para Vargem para concluir o curso ginasial. Credenciou-se por curso de provisionamento do SENAC, realizado em Campinas, entre 1965 e 1968.

Na Farmácia São Paulo, Mingo trabalhou com seu cunhado José Nogueira Romeiro e seu irmão Osvaldo até 1967, quando assumiu a direção do estabelecimento, pois seu irmão mudou-se para Mococa, onde fundou outra farmácia. Por cerca de 20 anos, esteve à frente da farmácia que se tornou uma das principais da cidade, aposentando-se em 1987 e desde 2006 não era mais proprietário do estabelecimento, mas continuou com suas atividades farmacêuticas por um bom período, sendo funcionário responsável pela farmácia, que por mais de cinquenta 50 anos foi de sua família.

Deixou os filhos Rogério, Rodrigo e Cibele; os netos Gabriela, Breno, Mariana, Giovanna, Elisa, Leonardo, Isabela e Alexandre; deixou também a irmã Eunice Marti Nogueira e sobrinhos. Foi sepultado no dia 27 de julho, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Ida de Sordi Martins, aos 94 anos de idade, no dia 28 de julho. Foi sepultada no dia 29 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Daniel Roberto Tonetti, aos 46 anos de idade, no dia 31 de julho. Foi sepultado no dia 1º de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Luís Paulo da Silva, aos 74 anos de idade, no dia 2 de agosto. Foi sepultado no dia 2 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu José Alencar Martins, aos 75 anos de idade, no dia 22 de julho. Deixou a esposa Maria Helena Pavani Martins; os filhos Márcio e Elisiane; o genro Fabiano; a nora Danieli; as netas Maria Clara e Maria Eduarda; e irmãos. Foi sepultado no dia 23 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ednea Santos Espinhola; aos 72 anos de idade, no dia 22 de julho. Deixou o filho Jeferson; a nora Patrícia e os irmãos Albino, Alcebíades, Antônio César, Terezinha e Aluizio. Foi sepultada no dia 23 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Reginaldo Fernandes, conhecido como Japão, aos 51 anos de idade, no dia 22 de julho. Deixou o pai João Alonso Domingues Fernandes; a esposa Adrieli; os filhos Marcos e Lívia; e irmãos. Foi sepultado no dia 23 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Carmen Silvia dos Reis Tasso, aos 59 anos de idade, no dia 24 de julho. Deixou a mãe Maria Aparecida; o marido Antônio Carlos; os filhos Júlio e Ana Paula; nora; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 24 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Osvaldo Rodrigues, aos 69 anos de idade, no dia 25 de julho. Deixou a esposa Maria José; os filhos Marcos, Osvaldo, Elvis, Fábia e Glaice; genros; noras e netos. Foi sepultado no dia 26 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Lúcia da Silva, aos 71 anos de idade, no dia 25 de julho. Deixou os filhos Alceu e Liliane Kely; e netos. Foi sepultada no dia 26 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Helena Martins, aos 71 anos de idade, no dia 26 de julho. Deixou o marido Ailton Araújo; os filhos Edson e Edmilson (já falecido); as noras Janaina e Daiana; e netos. Foi sepultada no dia 26 de julho, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu Raquel Calixto, aos 42 anos de idade, no dia 27 de julho. Deixou o pai Laércio Calixto; tios e primos. Foi sepultada no dia 28 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ildebrando Zoldan, aos 90 anos de idade, no dia 28 de julho. Deixou a esposa Maria Estella Buzzi Zoldan; as filhas Armanda, Ana Cláudia e Carla Maria; o genro Ivo Lamartine; as netas Camila, Vitória, Júlia e Luiza; e o bisneto Cauê. Foi sepultado no dia 29 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.