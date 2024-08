Editorial: Conhecendo um pouquinho da Justiça

Sem dúvida que o sistema judiciário do Brasil peca em muitos requisitos, sendo um dos principais a lentidão em dar e cumprir as sentenças e também os muitos penduricalhos que os contribuintes pagam para a classe de juízes que acabam elevando sobremaneira o que os agentes públicos recebem por seus trabalhos realizados. Também se comenta muito a politização dos muitos órgãos que compõem o judiciário brasileiro.

Mas, a Justiça no Brasil funciona e vai se aprimorando, cumprindo seu papel de proteger através da lei todos os cidadãos brasileiros, uma vez que de acordo com a nossa Constituição, todos são iguais perante a lei.

Nos recentes casos envolvendo homicídios em Vargem Grande do Sul, o povo pode comentar à vontade nas redes sociais sobre os casos acontecidos, muitos exagerando, ofendendo instituições, pregando a violência e certamente deverão ser chamados para os devidos esclarecimentos com os ofendidos usando dos recursos que a lei lhes compete, para se fazer Justiça.

Na longa entrevista concedida ao jornal pelo advogado criminalista João Carlos Felipe, seria bom que todos pudessem ler a matéria para se inteirarem um pouco sobre como funciona a Justiça no Brasil, no tocante aos crimes de homicídio. Assim poderiam aprender um pouco, muito pouco é certo, mas passariam a ter uma visão melhor antes de se posicionarem e fazerem comentários sem os devidos fundamentos.

Se o fizerem, vão notar que uma pessoa mesmo que cometeu um crime hediondo, gravíssimo, pode ser solto até que seja devidamente processado e condenado. Vão notar que ao contrário de bandido bom é bandido morto, que quem comete homicídio, não importando sua classe social ou condição econômica, vai pagar pelo ato após ter todo o seu direito de defesa e ser condenado pela Justiça.

Também quem ler a matéria, vai tomar consciência que a Justiça apesar de lenta e procurar fazer de tudo para não condenar um inocente, dando amplo direito de defesa, condena à prisão quem ofende a lei, quem comete assassinato sem ser em legítima defesa e outros atenuantes que constam em lei.

Portanto, achar que vai cometer um crime hediondo e ficar impune, é mais um conto que muitos pregam e quem não tem o devido conhecimento, acaba sendo levado a este extremismo, pagando parte de sua vida na prisão, onde certamente não deve ser algo que ninguém deseja a um seu semelhante.

Muito menos a morte de quem quer que seja. Ficou muito fácil na boca de tantas pessoas ditar a morte a alguém. Ficou simples dizer que bandido tem de morrer, de apontar o dedo e falar “aquele defende bandido”. Religiosos que tanto zelam pela Bíblia Sagrada, esquecem que um dos principais mandamento das leis de Deus, formulado quando os homens eram ainda tão ‘primitivos nas suas condutas sociais’, é: “Não matarás”.

Nem o Estado brasileiro recebeu de sua autoridade maior, o povo brasileiro, esta autorização de tirar a vida de alguém, uma vez que não aprovamos a pena de morte, rejeitada pela maioria dos brasileiros, portanto, comecem a mudar seus conceitos de que bandido bom é bandido morto. Pessoas têm de ser julgadas e condenadas pelos atos que praticam, quer seja furtando algo, quer seja cometendo assassinatos.

Foto: Agência Brasil