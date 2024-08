Painel: Fim do Recesso

Fim do Recesso

O recesso da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul chegou ao fim. Na próxima terça-feira, dia 6, sob a presidência da vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), acontece a 11ª sessão ordinária da Casa de Leis do ano de 2024. As sessões são transmitidas ao vivo pela página do YouTube da Câmara e acontecem na primeira e na terceira terça-feira de todo mês. A última sessão ordinária antes do recesso do meio do ano ocorreu no dia 18 de junho. Após, foram marcadas e realizadas três sessões extraordinárias na Casa de Leis, nos dias 28 de junho, 1º de julho e 15 de julho.

Políticos na Festa da Batata

A Festa da Batata 2024 atraiu a presença de alguns políticos que aproveitaram o evento para fazer um contato maior com o público presente, dentre eles, o deputado estadual Simão Pedro (PT) que se fez acompanhar pelo vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos). Também o pré-candidato e ex-prefeito José Carlos Rossi (PSD) esteve na festa acompanhado do ex-deputado federal Guilherme Campos. Também estiveram presentes muitos vereadores e pré-candidatos a vereadores, o atual vice-prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), que é pré-candidato a prefeito e o vereador e pré-candidato a prefeito Hélio Magalhães (PL), que inclusive trabalhou na barraca de uma entidade na Praça de Alimentação.

Em São João

Convenções realizadas em São João da Boa Vista apontam como pré-candidatos a prefeito o ex-prefeito Vanderlei Borges de Carvalho (PSD); a atual prefeita Teresinha Pedroza (PL); o empresário Du Pirajá (Partido Novo) e o professor e jornalista Francisco Arten (Republicanos).