Feijoada do Rotary Club doará recursos

No último domingo, dia 4, aconteceu a tradicional Feijoada do Rotary Club de Vargem Grande do Sul. Com ingressos vendidos a R$ 60,00, o evento foi aberto a comunidade e reuniu cerca de 220 pessoas.

À Gazeta de Vargem Grande, o responsável pela imagem pública do Rotary, João Batista Ferreira Marcondes Junior, informou que a feijoada teve início às 11h e as bebidas foram vendidas à parte. A música ficou por conta do grupo Três Tons, de São João da Boa Vista e crianças de até 10 anos não pagavam.

O evento aconteceu no Salão de Festas do Centro Pastoral São Benedito. Estiveram presentes o presidente do Rotary Natalino Elidio da Silva Junior, a presidente da Casa da Amizade Márcia Guilhermoni Elídio da Silva, demais companheiros rotarianos e senhoras da Casa da Amizade.

Segundo o informado por João, o lucro do evento será destinado para o banco ortopédico do Rotary, para a Casa de Passagem e para a Sociedade Humanitária.