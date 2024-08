Walter Bueno no show da dupla Bruno e Marrone

O produtor executivo de shows Walter Bueno esteve em Taquaritinga no último sábado, dia 3, na Festa do Peão de Taquaritinga, onde curtiu o show da dupla sertaneja Bruno e Marrone. Walter está presente nas maiores festas realizadas no Brasil, onde atua com nomes consagrados de artistas nacionais, principalmente os ligados à raiz sertaneja.