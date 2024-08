Final do Campeonato Master Cinquentão será neste domingo

O time Liverpool F.C de Vargem Grande do Sul enfrenta no Campo da Vargeana neste domingo em que se comemora o Dia dos Pais, o Vila Rica F.C de Santa Cruz das Palmeiras pela final do Campeonato Master Cinquentão. O jogo está programado para ter início às 8h15, podendo haver uma tolerância de 15 minutos. Havendo empate, o título será definido nos pênaltis.

O campeonato é uma promoção do departamento de Esportes da prefeitura municipal e teve início no dia 9 de junho, envolvendo seis equipes, sendo quatro de Vargem e duas da região. Disputaram o título as equipes de Vargem Grande do Sul: Liverpool F.C, sob a direção de Elton; o Multi/Ajax F.C, dirigido por Serginho da Farmácia; o Cohab F.C de Chiquinho e o União Santana F.C de Clodo Sala. De fora vieram os times Vila Rica de Palmeiras dirigido por Negão e o Vila Gomes da Grama sob a direção de Jonas.

Segundo o diretor de Esportes Luís Carlos Garcia, ao todo se inscreveram 150 atletas master de Vargem e região, com idade variando de 48 anos a 62 anos, ficando a média em torno de 55 anos. Cada equipe pode inscrever 25 atletas, podendo contar com três jogadores de 48 anos.

Na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande, Luís Carlos disse que um bom público tem acompanhado os jogos, principalmente agora nas partidas finais. Os jogos aconteceram todos os domingos no período da manhã, com dois jogos por dia.

O Campeonato Master vem sendo realizado há vários anos e segundo Luís Carlos, é uma maneira de estimular os jogadores mais velhos, que foram grandes craques no passado, além do benefício da prática esportiva, o que é muito bom para a saúde de todos. “Também é um grande encontro de amigos, de companheiros que jogaram juntos e não se viam há um bom tempo”, afirmou Luís Carlos.

Para o diretor, o nível do campeonato está muito bom tecnicamente falando, bem disputado, com destaques individuais das equipes de Vargem e região. No domingo, além do troféu de campeão e vice-campeão do Torneio Master Cinquentão, será escolhido também o artilheiro, o melhor goleiro e o atleta do campeonato.

Fotógrafo acompanha jogos da semifinal e final do campeonato

Os jogos estão sendo acompanhados pelo fotógrafo João Vitor Bernardes, de 26 anos, da Bernardes Photo Studio, que enviou as suas fotos à Gazeta de Vargem Grande. O fotógrafo vargengrandense está no ramo há três anos.

À Gazeta de Vargem Grande, ele contou que está acompanhando os jogos da semifinal e da final. “Sou fotógrafo há três anos e, há tempos, venho pensando em me tornar repórter fotográfico, focando no esporte, pois sempre gostei de acompanhar todo tipo de modalidade.

Estar fazendo está cobertura, está me gerando uma grande experiência como fotógrafo, uma vez que estou podendo adquirir conhecimento e contando uma história com a fotografia, além de deixar registrado esse momento”, disse.

Para conhecer mais do trabalho do fotógrafo, acesse seu Instagram, o @joaobernardes10.

Fotos: Bernardes Photo Studio/João Vitor Bernardes