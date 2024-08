PPA será reinaugurado na quinta

Programado para ser reinaugurado na próxima quinta-feira, dia 15 de agosto, às 19h, o Posto de Pronto Atendimento-PPA “Alfeu Rodrigues do Patrocínio” está em obras desde julho de 2020, contando com ampliação e adequação da sala de recuperação; do hall de entrada e recepção; a retirada da marquise da entrada principal e execução de nova cobertura para entrada de ambulâncias furgão; reforma do telhado; remodelagem da fachada, pintura, entre outros serviços.

Segundo comentou o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) na sua rede social, o atendimento ao público terá início logo em seguida, no início da madrugada do dia 17, sábado. No local, os últimos retoques na reforma estão sendo feitos, funcionários da prefeitura trabalham na limpeza e já estão sendo colocados móveis e demais equipamentos necessários para o atendimento ao público.

Com a reforma, foi destinado um local especial para o atendimento às crianças, com médico pediatra atendendo 24h. Também uma área foi reformada só para atendimento do pronto socorro para adultos. Foram quatro anos de reforma, com a população que precisa de atendimento urgente sendo atendida neste período em outros locais da prefeitura municipal.

A reforma teve início em julho de 2020, contando com ampliação e adequação da sala de recuperação; do hall de entrada e recepção; a retirada da marquise da entrada principal e execução de nova cobertura para entrada de ambulâncias furgão; reforma do telhado; remodelagem da fachada, pintura, entre outros serviços. O valor investido na obra foi de R$ 739.975,88, de recurso próprio do município.

Desde o início da obra, os atendimentos do PPA estão sendo realizados no Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita.

Atraso na obra

A explicação dada pela prefeitura em agosto de 2021 para o atraso da obra, conforme reportagem da Gazeta, é que o aumento do valor dos materiais devido à pandemia da Covid, não permitiu à empresa vencedora da licitação continuar com a obra. Como não houve acordo, foi feita a rescisão do contrato e nova licitação foi feita, o que levou aos atrasos verificados.

Também por ser reforma, novos problemas foram sendo levantados na construção antiga e para adequá-los, novo projeto e nova planilha orçamentária tiveram de ser feitas, contribuindo com o atraso.