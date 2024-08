Vereador Fernando doou subsídio para vítimas do RS

O vereador Fernando Donizete Ribeiro, mais conhecido como Fernando Corretor (Republicanos), doou o seu subsídio do último mês para as vítimas das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

Questionado sobre a doação pela Gazeta de Vargem Grande, Fernando enviou o comprovante do depósito, realizado na terça-feira, dia 6 de agosto. Para que seu dinheiro chegasse àqueles que mais precisavam, doou o subsídio à Assembleia de Deus no Ipiranga, que realizou o projeto Carreta SOS Rio Grande do Sul. O projeto fez doações de alimentos, água e roupas que o Ministério Ipiranga arrecadou para o campo missionário em Nova Bréscia (RS).

Na sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 21 de maio, o vereador usou a palavra livre para pedir que seus companheiros vereadores seguissem o seu exemplo e doassem um mês de subsídio.

Na ocasião, Fernando demonstrou estar emocionado e disse que queria falar de uma história triste acontecida recentemente no nosso país, da tragédia do Rio Grande do Sul. Falou que como pai de família, se colocou no lugar das pessoas que perderam quase tudo com as enchentes, inclusive entes queridos.

Continuou dizendo que em sua casa, ficou refletindo sobre a situação, que muitos tem ajudado com alimentos, roupas, água potável, mas, afirmou: “Como nós, políticos do Brasil, podemos ajudar mais ainda as vítimas do Rio Grande do Sul, como fazer mais, pois a população em geral no Brasil, não acredita mais nos políticos”.

Foi então que, deitado na sua cama, refletindo, pensou: “Vamos nós políticos de Vargem Grande do Sul dar o exemplo para o nosso país. Queria então fazer um convite para os senhores vereadores, que nós fizéssemos a lição de casa, começando com os políticos de Vargem dando exemplo para os deputados, que muitas vezes só veem aos municípios quando precisam de votos, mas quando é para ajudar como estão precisando no Sul, cujas pessoas perderam a família, eles não ajudam”, disse.

Pelo o que pôde apurar a Gazeta de Vargem Grande, nenhum outro vereador aderiu à essa campanha iniciada pelo vereador Fernando. Na sessão em que levantou essa pauta, Fernando questionou aos vereadores se poderiam ajudar, sendo que alguns responderam que já estavam com o subsídio comprometido por ajudarem outras instituições e outros se propuseram em ajudar, mesmo que em menor valor.

Agradecimento

André Amaral, secretário de Missões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Ipiranga, agradeceu ao vereador Fernando pela doação. “Venho por meio deste, agradecer ao nosso amigo irmão Fernando, da cidade de Vargem Grande do Sul pela doação feita para a cidade de Nova Bréscia (RS), onde temos o missionário Emerson, que tem atendido o trabalho social na região do Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas torrenciais que tanto destruíram o nosso Rio Grande do Sul. Nossa palavra é de gratidão pela solidariedade e amor para com o próximo, demonstrado pelo nosso amigo Fernando”, disse.