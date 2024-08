Canil da GCM colabora para encontrar cadáver em Leme

Com apoio do canil da GCM de Vargem Grande do Sul, na cidade de Leme, o corpo de um homem foi encontrado em Leme na última semana.

De acordo com o informado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) em suas redes sociais, na cidade ocorreu um homicídio, onde a esposa matou e esquartejou o esposo.

Segundo o explicado, partes do corpo já haviam sido encontradas, mas o tronco foi jogado em uma caçamba de entulho que foi despejada em uma área de descarte.

Conduzida pelo GCM Charles e GCM Fonseca, a cadela Hana da GCM da Vargem Grande do Sul, cão com treinamento especializado na busca de cadáveres, indicou o local onde a parte do corpo estava. Em seguida, o local foi escavado por uma máquina e o restante do corpo encontrado.

Fotos: Reprodução Facebook Amarildo