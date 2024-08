Polícia Militar cumpre mandado de prisão

Na quarta-feira, dia 14, por volta das 17h, a Polícia Militar tomou conhecimento de um mandado de prisão expedido em Vargem Grande do Sul para uma moradora do Jardim São Lucas.

A mulher possuía uma pena de oito anos de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas. Foi feito patrulhamento no local de serviço dela e em sua casa, onde foi encontrada.

Realizado patrulhamento, no local de serviço e residência, a equipe obteve sucesso em localizar a mulher. Ela foi informada sobre o mandado de prisão e na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado.

A mulher foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde foi registrado o boletim de ocorrência.

Ela foi levada à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, onde ficou presa à disposição da Justiça.