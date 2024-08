Furtou desodorantes para trocar por droga e foi preso

Após furto de frascos de desodorante, a Polícia Militar foi acionada na segunda-feira, dia 12, em um estabelecimento no Centro, por volta das 18h30.

O gerente informou que um homem havia furtado vários frascos de desodorante. Disse que passou os itens no sistema eletrônico do caixa, sendo confirmado que eram produtos da loja. Os itens totalizaram R$ 284,41 e estavam dentro de uma sacola.

O rapaz saiu da loja, mas foi encontrado próximo ao local com os itens furtados. Questionado, confessou ter pegado na loja, pois é usuário de crack e iria vender ou trocar por drogas.

Ao ter sua situação criminal consultada, foi verificado que o rapaz é procurado da Justiça. Ele foi encaminhado à Central de Flagrante e o delegado de plantão registrou o boletim de ocorrência de furto e captura de procurado. Ele ficou preso à disposição da Justiça.