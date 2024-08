Vila Rica venceu o Campeonato Master Cinquentão

O Vila Rica F.C, de Santa Cruz das Palmeiras, venceu o Liverpool F.C de Vargem Grande do Sul na final do Campeonato Master Cinquentão, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita. O jogo, programado para as 8h15, terminou empatado em 1 a 1 e o Vila Rica venceu nas penalidades máximas.

Um dos destaques do campeonato foi Alcides Pereira Cesario, 62 anos. O goleiro menos vazado foi Carlos H. Civanto Argate, o Bisqui, do Multi/Ajax, e o artilheiro foi João Carlos do Vila Gomes, de São Sebastião da Grama, com 11 gols.

O campeonato é uma promoção do departamento de Esportes da prefeitura municipal e teve início no dia 9 de junho, envolvendo seis equipes, sendo quatro de Vargem e duas da região. Disputaram o título as equipes de Vargem Grande do Sul: Liverpool F.C, sob a direção de Elton; o Multi/Ajax F.C, dirigido por Serginho da Farmácia; o Cohab F.C de Chiquinho e o União Santana F.C de Clodo Sala. De fora vieram os times Vila Rica de Palmeiras dirigido por Negão e o Vila Gomes da Grama sob a direção de Jonas.

O campeonato teve a participação de 150 atletas inscritos, com idade variando de 48 anos a 62 anos, ficando a média em torno de 55 anos, divididos em 6 equipes, sendo 4 equipes de Vargem Grande do Sul e dois times convidados, Vila Rica/Santa Cruz das Palmeiras e Vila Gomes de São Sebastião da Grama.

Segundo o diretor de Esportes Luís Carlos Garcia, o Campeonato Master vem sendo realizado há vários anos e é uma maneira de estimular os jogadores mais velhos, que foram grandes craques no passado, além do benefício da prática esportiva, o que é muito bom para a saúde de todos. “Também é um grande encontro de amigos, de companheiros que jogaram juntos e não se viam há um bom tempo”, afirmou Luís Carlos.

Fotos: Reprodução Facebook Amarildo