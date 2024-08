Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Esther Lacerda Cipola de Faria, aos 85 anos de idade, no dia 10 de agosto. Viúva de Ignácio Cipola de Faria; deixou a filha de criação, a advogada Lúcia Elena Freire; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 11 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ângela Donizete Escobar, aos 50 anos de idade, no dia 12 de agosto. Deixou os pais Neusa e Lázaro; os irmãos Reginaldo e Rosângela e os sobrinhos Cleiton e Gabriela. Foi sepultada no dia 12 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Pedro Felipe, aos 79 anos de idade, no dia 14 de agosto. Deixou a esposa Marthinilda; os filhos Ana Cláudia, Paulo Sérgio e Álvaro; os netos Fernando, Isabela, João Paulo, Otávio, Rafael e Pedro Lucas; os bisnetos Gabriel; Gustavo e Luísa; e os irmãos Antônio, Aparecida, Paulo, Inês, Maurício e João. Foi sepultado no dia 14 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Roselene de Araújo Oliveira, a Rose como é conhecida, aos 50 anos de idade, no dia 12 de agosto. Deixou a mãe Oneide de Araújo Oliveira; o marido Adrian Donizeti; os filhos Luís Rogério, Raissa e Rosângela; os genros Weslei e Ricardo; as netas Sofia; Mirela e Cecilia; e o irmão Carlos Henrique. Foi sepultada no dia 13 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Wilma Terezinha Cossi, aos 88 anos de idade, no dia 15 de agosto. Era tia zelosa de muitos sobrinhos. De conhecida família vargengrandense, Wilma era filha de César Cossi e Dolores Zamora. Suas habilidades culinárias eram muito conhecidas e apreciadas, confeccionando bolos, doces e bombons. Foi membro atuante da Paróquia de Sant’Ana. Foi sepultada no dia 15 de agosto, no Cemitério da Saudade

Faleceu Maria Aparecida Tuon Pavani, aos 71 anos de idade. Foi sepultada no dia 12 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Vicente Pereira da Silva, aos 73 anos de idade, no dia 11 de agosto. Deixou a esposa Lídia; os filhos Edson e Ederson; as noras Jéssica e Tatiane e netos. Foi sepultado no dia 12 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Eunice Euflosina Rodrigues Monteiro, aos 92 anos de idade, no dia 11 de agosto. Viúva de Adalberto G. da Silva Monteiro; deixou os filhos Marcos, Antônio, Júlio Cezar, Mauro Celso, Fabiana e Adriana; o genro Marcelo, as noras Suzana, Rosângela e Ana Lúcia. Foi sepultada no dia 12 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Teresinha Félix Cardoso, aos 67 anos de idade, no dia 12 de agosto. Deixou o marido Mozart; os filhos Claúdia, Ricardo, Rosana, Paulo e Carmen; genros; noras; netos e bisneto. Foi sepultada no dia 12 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ivair Aparecido Farias, aos 63 anos de idade, no dia 12 de agosto. Deixou a companheira Shirley; os filhos Silvana, Silvia, Sandra, Luciano e Rafael; genros; nora; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 12 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Eva Maria da Silva, aos 71 anos de idade, no dia 12 de agosto. Deixou os filhos Alex, Milton e Carmen; genro; nora e netos. Foi sepultada no dia 13 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Tanossi de Campos, aos 84 anos de idade, no dia 13 de agosto. Deixou os filhos Jorge, João, José (Zito); a nora Priscila; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 14 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.