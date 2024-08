Mais de 100 pessoas foram na Caminhada de Santa Filomena

A Caminhada de Santa Filomena, que chegou este ano em sua terceira edição, aconteceu no domingo, dia 18. Cerca de 120 pessoas participaram da caminhada neste ano.

A saída do Monumento de Aparecida da Via Crucis foi às 5h30 com uma oração e se estendeu até a 9ª estação, onde está a Gruta de Santa Filomena. No local, foi feita a oração a Santa Filomena e a bênção final, com visita e foto na gruta.

À noite, às 18h, houve missa de encerramento dos festejos de Santa Filomena, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, onde a liturgia foi de responsabilidade da equipe de Santa Filomena. No final, houve a benção com as Relíquias de Santa Filomena. “Que Santa Filomena e a Mãe Aparecida abençoe nossas Famílias; são os votos da Equipe de Santa Filomena, Pe. Gilberto e Pe. Antônio”.

A igreja Nossa Senhora Aparecida agora se prepara com muito amor para a Festa da Mãe Aparecida, que acontece em outubro.

Fotos: Arquivo Pessoal