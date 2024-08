Pedro disputou etapa do Paulista de Velocross

O piloto vargengrandense Pedro Rosseto, de 8 anos, competiu mais uma etapa do Campeonato Paulista de Velocross no último domingo, dia 18. A etapa aconteceu em Bragança Paulista.

Na ocasião, Pedro subiu duas vezes no pódio. Ele ficou em segundo lugar na categoria 50cc e em terceiro lugar na categoria 65cc.

Com o resultado, ele segue na liderança no Campeonato na sua categoria que é a 50cc. Ainda faltam mais quatro etapas para o piloto finalizar o campeonato e a expectativa que Pedro traga mais um título para Vargem Grande do Sul são altas. O piloto foi campeão em 2023 e, caso vença o campeonato este ano, será bicampeão paulista de velocross.

Fotos: Arquivo Pessoal