Jovem Rogério Mateus foi encontrado sem vida

O jovem Rogério Mateus Felisberto Muniz de 15 anos, que estava sumido desde terça-feira, dia 20, à tarde, foi encontrado sem vida em um açude que ficava na propriedade onde a sua família mora, no início da tarde de quarta-feira, dia 21.

O cão Scott do Canil de Vargem teria localizado o corpo e os bombeiros retiraram o jovem já sem vida do local. Segundo informações, ele não sabia nadar.

A Gazeta apurou que uma viatura dos bombeiros de Pirassununga, com dois mergulhadores, veio até o local para dar apoio e localizaram o corpo no meio do açude a aproximadamente 3,5 metros de profundidade.

A GCM estava presente com 5 guardas e drone, que sobrevoou toda a área próxima, e os Escoteiros Curumins também compareceram para dar apoio aos bombeiros e à família do jovem.

Segundo informações recebidas pelo jornal, assim que o corpo foi localizado, a GCM isolou o local e entrou em contato com a polícia científica, que estava sendo esperada para análise e liberação. O corpo do garoto foi encaminhado ao IML e as causas da morte serão investigadas.

O jovem que morava em um sítio saiu de cavalo para buscar um trato para animais e não retornou mais e nem teria ido para a casa de familiares.

Ele teria saído na tarde desta terça-feira, dia 20, por volta das 14h. Logo, o cavalo retornou, por volta das 15h, sozinho. O adolescente de 15 anos era morador do sítio Três D, localizado próximo ao antigo Celeiro, que fica na estrada do Barro Preto, onde ocorre a Via Crucis.

Buscas

Na noite de terça-feira, dia 20, além de familiares, a Guarda Civil Municipal com a equipe do Canil, o Corpo de Bombeiros Militar de São João da Boa Vista, a guarnição dos bombeiros civis da Escola de Formação de Vargem Grande do Sul e também bombeiros civis voluntários participaram das buscas nas matas, pastos, campos abertos e brotas.

A equipe de bombeiros civis e a GCM enceraram as buscas por volta das 23h30, quando foi necessário interromper os trabalhos devido aos riscos. O Corpo de Bombeiros Militar de São João da Boa Vista ainda seguiu com as buscas por mais um período, mas não obteve sucesso em encontrar o adolescente. As buscas foram retomadas na quarta-feira, dia 21, às 6h.