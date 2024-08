GCM socorre motociclistas no Jardim Dolores

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender um acidente entre duas motocicletas ocorrido na noite da sexta-feira, dia 16, no cruzamento das ruas Monsenhor Antônio Davi com a Hélio Beloni, próximo ao Supermercado São Camilo.

Informações obtidas pela Gazeta de Vargem Grande do Sul dão conta que cada motociclista seguia por uma via e por motivos ainda a serem determinados, na altura do cruzamento houve a colisão.

A Guarda Civil foi acionada para atender o acidente e levou ambos condutores para o Hospital de Caridade, onde foram socorridos, sendo um deles com escoriações na perna e outro com ferimentos de baixa gravidade.