Nova ponte sobre o Rio Verde foi liberada pra o trânsito

A obra da ponte que liga a Rua Bernardo Garcia, localizada no Centro, com a Rua Getúlio Vargas, no Jardim Redentor, próximo à Praça da Bíblia, foi concluída e a passagem foi liberada na quarta-feira, dia 21.

A construção teve início em dezembro de 2022 e foi interrompida por várias vezes, principalmente devido à demora do repasse da verba do governo à Prefeitura, levando ao atraso da obra, cuja previsão era para ficar pronta em 2023.

A primeira notícia da construção da ponte que liga a Rua Bernardo Garcia, localizada no Centro, com a Rua Getúlio Vargas, no Jardim Redentor, foi dada pela Gazeta de Vargem Grande em junho de 2022, quando a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei.

Na ocasião, os vereadores aprovaram um crédito adicional especial no valor de R$ 1.100.106,40, que possibilitou a construção da obra. A liberação do recurso oriundo da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), teve a participação na época do deputado estadual Rafa Zimbaldi e os vereadores Paulinho da Prefeitura e Célio Santa Maria trabalharam na solicitação do recurso junto ao deputado.

Na justificativa que enviou aos vereadores solicitando a aprovação do projeto em caráter de urgência, o prefeito Amarildo Duzi Moraes afirmou que a construção da ponte no local indicado, representava um importante meio de ligação entre os bairros da parte “alta” da cidade, principalmente o Jardim Fortaleza, com o Centro, e ia melhorar o fluxo de veículos e pessoas que trafegam na Rua Santana e Rua Davi Bedin Neto, diminuindo o número de acidentes que ocorrem com frequência nas imediações daquele local.