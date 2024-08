Romeiros participaram da Romaria do Desterro de Casa Branca

Centenas de cavaleiros e romeiros participaram da 40ª Romaria de Cavaleiros do Desterro em Casa Branca, no último domingo, dia 18 de agosto.

A cavalgada, que faz parte das homenagens às festas de Nossa Senhora do Desterro que caminha para seu Centenário, começou por volta das 10h30.

Neste ano, centenas de cavaleiros de Casa Branca e região abrilhantaram a Romaria. Um grande público esteve presente prestigiando o evento religioso.

Festa do Desterro

A tradicional Festa do Desterro chega este ano em sua 98ª edição. Durante o mês, uma série de eventos, dentre eles a romaria, foram realizados.

A festa acontece no Santuário Nossa Senhora do Desterro e segue até este domingo, dia 25 de agosto, contando com uma grande programação cultural e religiosa.

Fotos: Reportagem