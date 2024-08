Acidente na SP-344 deixa duas vítimas fatais

Um grave acidente na noite de sexta-feira, dia 16 de agosto, resultou em duas pessoas mortas na Rodovia Lourival Lindório de Faria, a SP-344. A colisão entre um caminhão Ford Cargo e uma caminhonete Mitsubishi L200 ocorreu na altura do quilômetro 244, nas proximidades do trevo de acesso à Rodovia SP-215, na área da empresa Fuzil.

Devido à gravidade do acidente, os dois ocupantes da caminhonete morreram no local. Renan Fabiano e Maurício Caçador Filho eram moradores de Vargem Grande do Sul. Já o condutor do caminhão foi socorrido ao Hospital de Caridade de Vargem, onde foi atendido e liberado.

Unidades do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento de Urgência (Samu), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul, da Polícia Militar, do Policiamento Rodoviário, da Concessionária Renovias e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foram acionadas para atuar na ocorrência. Equipe de perícia da Polícia Científica também foi chamada.

Outro acidente recentemente

Há menos de dois meses, um outro acidente aconteceu no mesmo local, o que tem preocupado os moradores. No dia 26 de junho, aconteceu um acidente envolvendo um veículo Astra com placas de Casa Branca e um caminhão que transportava produtos da Elma Chips, com placas de São João da Boa Vista.

O acidente em frente a Fuzil aconteceu por volta das 18h30 e, felizmente, não deixou nenhuma vítima fatal. O motorista do Astra foi socorrido pelo resgate da Guarda Municipal e encaminhado ao Hospital de Caridade com ferimentos leves, enquanto o motorista do caminhão nada sofreu.

O caminhão ia sentido Vargem a São João da Boa Vista e o Astra sentido São Sebastião da Grama quando houve a colisão. A Polícia Rodoviária e a Guarda Municipal compareceram no local para auxiliar no trânsito, que logo foi liberado.