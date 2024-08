PM cumpriu mandado de prisão

Durante patrulhamento na sexta-feira, dia 16, a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão no Jardim América, por volta das 14h50.

Os policiais consultaram o Banco Nacional de mandado de prisão e tomaram conhecimento de um mandado de prisão civil em nome de um homem.

A equipe foi até uma residência e entrou em contato com uma moradora. Ela foi questionada se o homem morava no local e respondeu que sim e que o rapaz é seu filho.

Foi pedido que ela o chamasse e o rapaz se apresentou para os policiais. Ele foi informado do mandado de prisão civil e levado à Delegacia de Polícia Civil. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.