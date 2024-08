Arquiteta Patrícia curte aposentadoria e pensa no futuro

Quem comemora mais um ano de vida neste dia 26, é a arquiteta Patrícia Cavalheiro Andrade, quando recebe os parabéns do filho Lucas, familiares e amigos.

Patrícia curte atualmente a aposentadoria conquistada em novembro do ano passado, após trabalhar durante muitos anos no departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.

Formada em Arquitetura e Urbanismo pela PUCCAMP em dezembro de 1989, Patrícia trabalhou em Campinas na Construtora Camargo Correa no escritório de Campinas que desenvolveu toda diagramação visual do HC e CAISM da UNICAMP. Antes de se mudar para Vargem Grande, trabalhou também como vendedora de jóias na joalheria H Stern de Campinas.

Chegando em Vargem, antes de entrar através do concurso público para arquitetura realizado em 1996, trabalhou como estagiária no escritório do arquiteto Joaquim Melo em São João da Boa Vista, na época o mais famoso da região. No escritório de Joaquim Melo, ajudou nos detalhamentos do projeto do Hospital da UNIMED de São João da Boa Vista, sendo a responsável pela transição dos projetos manuais (feitos com régua paralela e caneta nanquim) para passar todos os desenhos para o Autocad, sendo a primeira pessoa de Vargem a trabalhar com o Autocad.

Patrícia participou de vários projetos e obras da prefeitura municipal realizada nos últimos anos e indagada como se sente curtindo a aposentadoria, usou o termo “mais leve”.

“A aposentadoria para mim não teve significado de parar e não ter nada a fazer. Não houve uma grande interrupção do movimento em que estava, assim continuo trabalhando com os projetos particulares e seguindo em ritmo acelerado.

Entrei numa fase de busca por novos caminhos, pesquisando e estudando novas perspectivas. Me abri para o novo e sinto que logo portas se abrirão”, afirmou.