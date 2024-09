Após passar por cirurgia no fígado, Danutta recebe alta

A vereadora e presidente da Câmara Municipal Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos) teve um problema de saúde e precisou passar por uma cirurgia. Felizmente, ela já recebeu alta e está em casa.

À Gazeta de Vargem Grande, a vereadora contou que vinha apresentando sintomas de dor intensa incapacitante e perda da mobilidade. Durante dois meses, precisou procurar hospital por diversas vezes, além de idas em consultas médicas e realização de muitos exames.

Nesse período, infelizmente começou a apresentar discreta piora de função hepática. Contou que, como é portadora de doença policística, procurou um especialista que avaliou os exames e observou surgimento de cistos hemorrágicos no fígado.

Danutta foi encaminhada para consulta com cirurgião hepatologista e, no dia da consulta, já solicitou a internação da paciente para realização de novos exames e cirurgia. Ela deu entrada no Hospital Centro Médico Campinas no dia 15 de agosto.

Após os exames, a vereadora passou por cirurgia no dia 19. Conforme explicou, foi realizado um destelhamento e drenagem de múltiplos cistos hepáticos, além de hepatectomia e hepatorrafia, que é a retirada de parte do fígado e sutura do mesmo.

A cirurgia durou pouco mais de 4 horas. Após, Danutta foi para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu até o dia 22 e seguiu para ser assistida no quarto.

Na tarde desta quarta-feira, dia 28, Danutta felizmente recebeu alta hospitalar e seguirá com tratamento em casa ao lado de suas filhas e seus pais.

Danutta e seus pais Moacyr e Cristina agradecem muito todo o carinho dispensado neste período e, especialmente, toda a corrente de orações a que todos se empenharam, que foi extremamente importante para o sucesso do tratamento e sua recuperação.