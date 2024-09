Festa das Nações começa na quinta e segue até domingo

Os alunos das oficinas de ballet e canto do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal vão abrilhantar a Festa das Nações. O evento, que chega em sua 22ª edição, tem início na quinta-feira, dia 5, e segue até o domingo, dia 8, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

Com músicas, danças e comidas típicas de diversos países, na quinta e sexta-feira, dias 5 e 6 de setembro, o evento começa às 19h, no sábado, dia 7, às 20h, e no domingo, dia 8, será às 15h e às 20h.

A Gazeta de Vargem Grande entrevistou as professoras das oficinas para falar sobre os ensaios e expectativas para a festa. A oficina de ballet tem Letícia Belchior como professora, enquanto Diana Rodrigues da Silva de Lima é a professora da oficina de canto.

Ao jornal, Letícia, de 32 anos, contou que entrou no Grupo da Cultura com 18 anos, em 2010, e nunca mais saiu. Como professora de ballet na oficina, ela está desde 2012. “Posso dizer que é o lugar que mais amo dar aulas. Consigo dividir as turmas de acordo com o aprendizado de cada aluna, onde facilita muito o desempenho nas aulas e nas apresentações”, disse.

A oficina de ballet é uma parceria da Associação Monsenhor Celestino e Departamento de Cultura. “Tenho três turmas, de segundas e quartas-feiras, as alunas têm entre 5 a 18 anos. As aulas acontecem no Centro de Convivência de Idosos (CCI) e as turmas estão lotadas, com uma grande lista de espera”, explicou.

Letícia contou que, neste ano, o grupo fará uma apresentação com a turma mais adiantada da oficina, representando o Carnaval em Veneza, com o número de Masquerade de Waltz. Estarão participando 17 alunas, sendo Amanda Regina de Oliveira de Freitas, Cecília Zan Bortolotti, Emanuela Domingues, Isabella João Taú, Laura Gabrieli Rodrigues, Lorena Ferreira Diniz, Manuella Lorena Nascimento Isidoro, Maria Eduarda Villas Boas Ribeiro, Maria Gabrielli da Silva de Freitas, Neara Rodrigues Gonçalves, Nicole Balarin Carril, Olivia Ribeiro Corsi, Pietra Rabelo de Aquino, Sofia Macedo de Lima, Stéphane Gabrielle Sabiá, Thaís Vitória Araújo e Vitória Gimenes Correia.

A professora ressaltou que os ensaios estão sendo realizados desde abril. “As alunas estão muito empolgadas, elas adoram a Festa das Nações, assim como eu. Acredito que seja a apresentação mais esperada por elas, todo ano. O público pode esperar por um lindo número clássico com máscaras”, adiantou.

Oficina de canto

Diana Rodrigues da Silva de Lima, de 42 anos, brincou que é Coordenadora Administrativa de dia e Oficineira de Canto a noite. A professora está na oficina de canto desde 2022, mas participa do Grupo da Cultura há 18 anos.

Ao jornal, ela comentou que a ideia das oficinas para a cidade dá oportunidade as pessoas poderem ter um momento que seja para elas. “E acho que é um investimento para quem gostaria de aprender e não tem oportunidade. Particularmente para mim, estar na oficina de canto me trouxe um novo despertar. Hoje posso contribuir com o que aprendi ao longo dos anos. Meus alunos dizem que as terças-feiras são de terapia”, disse.

Contou que desde o início quando foi feito o convite a ela, a ideia era trabalhar fisiologia da voz, aquecimento vocal, respiração, interpretação, expressão, reconhecimento de palco, uma pincelada em partituras. “O que digo sempre para meus alunos é: vamos trabalhar exposição e vulnerabilidade, perder a timidez, todos somos iguais aqui, e aí tudo fica mais leve”, disse.

A idade dos participantes da oficina de canto varia. Diana contou que há participantes acima de 15 anos, mas que não existe idade limite. O grupo fará três apresentações na Festa das Nações.

“Este ano eu os desafiei um pouco mais. Cada música conta uma história e ela não deve ser apenas contada com a voz, mas com o nosso corpo e nossa postura, então eles irão se mexer um pouco mais no palco. Irão colocar em prática o que aprenderam até o momento na oficina”, explicou.

Na festa, participarão os alunos Adriano Silveira, Ana Paula Milan, Andrea Silveira, Bruna Alexandra, Camila Bortolozo, Cristina da Silva, Elaine Reis, Elaine Botacini, Fernando Franco, Isabele da Costa, Jessica Marinho, José Ricardo Reis, Josiane Cipola, Luiane de Assis, Luiz Otavio Garcia, Marcia Ferreira, Marcos Marinho, Nilva Luciane, Mateus Pereira, Ronaldo Coelho Federigh e Tais Ferreira.

Grupos e escolas ensaiam para a Festa das Nações

Os preparativos para a festa estão a todo vapor e, desde o início da semana, grupos e escolas estão ensaiando no palco. A Gazeta de Vargem Grande esteve no local na manhã desta quinta-feira, dia 29, e pôde acompanhar os ensaios de duas escolas. Com alunos da 2ª etapa, sendo crianças de 5 anos, a EMEB Profª Darci Troncoso Peres de Carvalho representará Portugal. As responsáveis pela apresentação são a coreógrafa Tainá, a diretora Julice e a coordenadora Bárbara.

Com o professor Ivair Ribeiro como responsável, a Escola D. Pedro II mostrará as belezas do Brasil. Estão participando alunos do 5º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio.

Na sexta-feira, dia 30, a Gazeta de Vargem Grande esteve no local e acompanhou o ensaio da Cia do Corpo, que representará o país Colômbia com a dança zumba. A professora responsável é a coreógrafa Fernanda de Paula.