Gazeta entrevista candidatos

Até as eleições municipais do dia 6 de outubro, a Gazeta de Vargem Grande entrevistará os três candidatos a prefeito de Vargem Grande do Sul, José Carlos Rossi (PDT), que tem como vice o empresário Juninho Ranzani, Celso Ribeiro (Republicanos), cujo vice é o engenheiro Guilherme Nicolau e Magalhães (PL), que tem como vice o pastor Juliano, para que os leitores e eleitores do município possam ter uma ideia do que pensam e o que pretendem fazer caso sejam eleitos, os três políticos que estão disputando a prefeitura municipal.

Serão seis edições em que serão abordadas questões relevantes sobre a saúde, educação, obras, meio ambiente, esporte e lazer, cultura, servidores municipais, água e esgoto, geração de empregos, desenvolvimento econômico, habitação, serviço social, segurança, administração pública, dentre outros temas que impactam a vida e o dia a dia dos cidadãos vargengrandenses.

Desde já a direção do jornal agradece aos candidatos e seus colaboradores pelas respostas e tempo dispensado pensando no município, pois sabemos o quanto estão empenhados em suas campanhas e o quanto o tempo é precioso devido aos poucos dias destinados à campanha até as eleições.

Mas sabemos o quanto também é importante eles poderem fazer chegar aos seus eleitores como pretendem agir caso sejam eleitos. Além da publicação nas páginas impressas do jornal que circula aos sábados, também as respostas serão colocadas nas redes sociais da Gazeta de Vargem Grande junto à internet e no site do jornal, podendo ser acessados por milhares de eleitores e leitores que assim poderão ficar sabendo mais sobre seus candidatos e podendo refletir em quem votarão para governar Vargem Grande do Sul pelos próximos quatro anos, a partir de 2025.

Além das perguntas genéricas sobre cada área, o jornal também fará perguntas específicas, para que os leitores possam tomar conhecimento do grau de conhecimento que os candidatos têm sobre o município que pretendem administrar, podendo ter oportunidade inclusive de avançar sobre seus conhecimentos de como administrar um bem público voltado para melhorar a qualidade de vida dos seus moradores, principalmente os que mais precisam dos recursos municipais.

Nesta edição, foram perguntados aos três candidatos sobre áreas envolvendo os departamentos de Obras, Agricultura e Meio Ambiente e também Desenvolvimento e Trabalho. As perguntas foram iguais aos candidatos a prefeito, sendo que cada um e sua equipe respondeu de conformidade com o que acham, pensam e pretendem fazer caso sejam eleitos. Nas próximas edições, outras áreas serão abrangidas pelos candidatos.

Nestes mais de 40 anos de jornalismo praticado em Vargem Grande do Sul, esta é a 11ª eleição que o jornal cobre no município desde sua fundação em 1981. Em todas, o jornal sempre entrevistou os candidatos ao Executivo, cumprindo seu papel de bem informar e levar com seriedade e isenção o que pensam os homens públicos que administram a cidade, aos seus cidadãos e aos leitores da Gazeta de Vargem Grande.

As perguntas

Sobre o tema ‘Desenvolvimento Econômico e do Trabalho’, foi perguntado aos três candidatos, Magalhães, Rossi e Celso Ribeiro, as seguintes questões: Qual o valor do Orçamento 2025?; Quanto está destinado para o Desenvolvimento Econômico e do Trabalho?; Acha suficiente? Se não, de onde tiraria mais verba, de que área?; No seu mandato desapropriaria uma nova área para o Distrito Industrial?; Se sim, tem ideia de local, tamanho da área e valor?; Como vê a situação do atual Distrito Industrial?; Como vê a expansão industrial do município nos próximos 5 anos? E 10 anos?; No seu entender, o futuro da geração de empregos e rendas em Vargem estaria na indústria, no comércio e prestação de serviços ou na agricultura?; Pode nos informar quais entidades, aulas e cursos técnicos são oferecidos hoje aos jovens e trabalhadores de Vargem?; Como vê a implantação de cursos técnicos em Vargem?; Como vê a expansão da Univesp e outros cursos universitários à distância pelo município para quem quer fazer um curso superior?; O que sabe do anteprojeto do Plano Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul?; Qual sua opinião a respeito?

Com relação ao ‘Meio Ambiente’, o jornal perguntou: Qual sua avaliação sobre o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente atual?; Sabe o valor destinado em Orçamento ao Meio Ambiente para 2025? Concorda com este valor?; Como vê a recuperação das matas ciliares do Rio Verde e seus afluentes? Se eleito, o que pretende fazer? O que sabe sobre o projeto que cria o Parque Linear do Rio Verde? É a favor?; O que sabe sobre as nascentes do Rio Verde e o que pretende fazer?; Acha que a atual estrutura do Departamento de Meio Ambiente é suficiente em número de pessoas? O que faria caso fosse eleito?; Como vê a arborização da cidade e quais planos para este setor?; Se eleito, concordaria em plantar pelo menos 1.000 mudas de árvores por ano nas ruas da cidade?; Na sua opinião, qual o maior problema envolvendo o Meio Ambiente no município e o que faria para resolvê-lo?

A respeito do ‘Setor de Obras’, a Gazeta questionou: Como vê a atuação do Departamento de Obras?; O que faria para melhorá-lo?; O que pode falar a respeito do atual Código de Obras do município?; Como vê a expansão de novos loteamentos na cidade?; Como analisa o atual crescimento populacional da cidade e o futuro da expansão urbana do município? O que indica para equacionar o problema?; Quantos lotes vazios acredita que existem no município? Tem ideia de quantos novos loteamentos estão para ser aprovados em Vargem? Qual sua opinião a respeito?; Qual sua opinião a respeito de lotes tamanho 8mx20m? É a favor do município aprovar lei determinando como menor lote em novos loteamentos a metragem mínima seja de 10mx20m (200m²); Qual sua opinião a respeito do valor atual do IPTU?; Qual a importância do IPTU no Orçamento Municipal? Qual a previsão do IPTU para 2025?; Como diminuir o valor do IPTU e manter a arrecadação para fazer frente aos gastos municipais?

Magalhães foi o único candidato que preferiu responder ao jornal formulando um texto sobre os temas. Rossi e Celso Ribeiro optaram por responder questão por questão. Confira a seguir as respostas na íntegra.

Magalhães responde ao jornal

Desenvolvimento econômico do trabalho

O orçamento 2025 elaborado e apresentado através de projeto, aprovado e transformado em lei, foi publicado e divulgado pelas redes sociais e pela imprensa, inclusive salvo engano por esse veículo de comunicação. Portanto, não só o que foi destinado ao departamento ora citado, bem como a todas as demais áreas, estão devidamente explicitados nas divulgações.

Quanto a ser suficiente, lembramos que o orçamento para 2025 foi elaborado pela atual gestão que terminará em 31/12/2024. Portanto, se houve planejamento para com as ações desse departamento, isso deve ser levado em consideração. Ao assumirmos a partir de 01/01/2025, iremos tomar conhecimento de projetos e demandas, assim sendo, poderemos afirmar onde falta ou onde sobra, sendo que temos ciência que sobrar será muito difícil.

Desapropriação

Infelizmente, Vargem Grande do Sul tem um histórico não muito feliz na questão de desapropriações. Todos nós sabemos que em alguns casos proprietários de terras ou imóveis desapropriados tomaram conhecimento que seu bem seria desapropriado através de diário oficial, ou seja, quando já estava decidido, sem antes tentar negociação o que acarretou em várias ações judiciais e assim por diante.

Iremos estruturar também o departamento de planejamento que irá trabalhar em conjunto com o desenvolvimento econômico para que decisões e ações sejam tomadas de forma que não venham a travar o andamento de projetos. Para isso, buscaremos o diálogo, importante ferramenta para o exercício da democracia.

A situação do atual distrito industrial nos mostrou o quão é prejudicial a falta de planejamento, um exemplo de como não se fazer.

Quanto a uma nova área para um novo distrito deve-se haver planejamento. Não se pode sair desapropriando uma área qualquer sem dialogar com os proprietários, mesmo sendo de interesse do município. Deve-se haver respeito para com o próximo e mostrar o que rege a lei da melhor maneira possível.

Devemos indagar se estamos aptos a receber que porte de empresas? Que ramo de atividade estas empresas atuam? Qual o benefício para o município?

Depois de analisar algumas questões teremos condições de analisar uma área que poderemos oferecer visando sempre o melhor para todas as partes envolvidas.

Quanto a expansão industrial, queremos colocar a prefeitura à disposição de empresas que aqui já estão instaladas, visando uma cooperação para entender de que necessitam, o que está ao alcance da prefeitura e o que a prefeitura poderia fazer para intermediar junto as esferas superiores, ou seja, governo estadual e federal, para viabilizar tais anseios. No mesmo sentido, quanto às empresas que porventura venham aqui se instalar terão o nosso apoio e atenção. A ideia é agregar cada vez mais, pois nosso município já teve perdas demais por incapacidade de diálogo com empresas que daqui saíram.

Qualificação

Temos que investir e nos preparar ao máximo com qualificação de profissionais, seja em qualquer área de atuação. Precisamos estar preparados para atender as necessidades do agronegócio, do comércio, da indústria e prestação de serviços. Todos necessitam de mão de obra qualificada. Nesse sentido temos vários cursos técnicos oferecidos por exemplo pela ETEC, Instituição Mantenedora de Ensino de Vargem Grande do Sul – D. Pedro entre outros. Mas o problema é saber se todos os cursos atendem a necessidade das empresas que aqui estão ou que porventura vierem se instalar. Em alguns casos, são cursos que infelizmente servirão apenas para aumentar o número de linhas em um currículo. Temos que ser objetivos em nossas declarações e deixar bem claro que nosso governo irá se pautar em diálogo com a população. Por isso, iremos ouvir o anseio das empresas e saber qual é a maior demanda de profissionais e quais qualificações são primordiais para o preenchimento de vagas.

Queremos a implantação de cursos técnicos além do que já oferecem em nosso município.

Quanto a Univesp ou outros segmentos como os EAD, todos são importantes, mas no nosso governo iremos priorizar a faculdade física. Uma faculdade física não beneficiaria somente estudantes de Vargem Grande do Sul. Ela irá fomentar o ramo imobiliário, o comércio local, o ramo de entretenimentos, hotelaria, entre outros. Tudo isso alavanca a economia do município, gerando mais empregos e oportunidades.

Plano Diretor

Sobre o plano diretor, sabemos que é uma exigência constitucional e que em Vargem Grande do Sul já houveram audiências sobre o assunto. Inclusive, em uma audiência da LDO, foi cobrado por munícipes, inclusive foi pauta de matéria desse veículo de comunicação. Temos um compromisso de debruçar sobre este assunto.

Meio Ambiente

Um assunto seríssimo que nosso município tem deixado a desejar. Esse é o departamento que não pode se limitar a assinar documentos para exploração do solo para a construção de represas o que não deixa de ser de suma importância. Atender animais com maus tratos também será prioridade. Um departamento técnico que precisa desenvolver planos e projetos será muito cobrado neste sentido. Meu governo irá trabalhar com parceria juntamente com deputados em Brasília a fim de angariar fundos e programas de financiamentos estabelecidos pela lei 13731/18. Acredito que isso poderá ser de extrema valia para a arborização, recuperação de áreas degradadas com a implantação e gestão da arborização urbana, que já é feito em outros municípios bem como estudaremos uma forma de que este fundo auxilie na recuperação e proteção de nascentes.

Meu pensamento é de que o departamento merece e deve ter uma reestruturação. Informações dão conta que o departamento não conta com pessoal suficiente. Quanto ao orçamento, também consta nos sites, se é suficiente ou não, também precisaremos estar inteirados das demandas.

Entendo que deve haver uma integração do meio ambiente com demais departamentos da própria prefeitura no sentido de orientar, pois, chegamos ao cúmulo de a prefeitura ter um caminhão apreendido pela polícia ambiental por estar descartando material em local impróprio. Posto isso, como vamos pedir ao munícipe que colabore no descarte de materiais?

Isso sem contar no incentivo a coleta seletiva, cooperativas de reciclagem e regularização das já existentes. Minha preocupação é também com o tratamento de esgoto, esgoto a céu aberto. Sabemos que o município que alcança índices de certa forma satisfatórios nisso tudo, tem acesso a programas que beneficiam e muito a todos.

Obras

O departamento de obras é de suma importância, e também não quero restringi-lo somente a aprovação de obras, emissão de alvarás ou autorização de obras e aprovação de projetos.

Muitos não têm conhecimento, mas é o Departamento de Obras que dá o “aceite” ou o “de acordo” em obras contratadas pela prefeitura, desde a pavimentação de uma avenida até a reforma de um imóvel. E muitas vezes vemos obras sendo reformadas antes mesmo de serem definitivamente utilizadas, material deteriorado e etc. Vale lembrar, que normalmente é oferecida uma garantia pela obra. Precisamos realmente entender a lógica de tudo isso.

Quero salientar e grifar que meu governo não será um governo de hipóteses, trabalharemos em cima de dados concretos, inclusive peço desculpas à população, pois, nossa campanha é baseada na verdade, jamais criaria falsas expectativas com promessas eleitoreiras. O que recebi dos cidadãos vargengrandenses é muito mais que isso, e meu compromisso é de no mínimo, trabalhar para expressar minha gratidão por estas pessoas, que me fizeram crescer e talvez tudo que eu faça não seja suficiente para expressar minha gratidão!!!

Celso Ribeiro também concede entrevista à Gazeta

Desenvolvimento Econômico e do Trabalho

Qual o valor do Orçamento 2025?

Pelo que consta, o orçamento da Prefeitura Municipal deste ano de 2024 é de R$ 168 milhões. Considerando o orçamento do SAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto e o Fundo de Previdência o orçamento chegou a R$ 209 milhões.

Com isso, e considerando a inflação do período, o orçamento para 2025, que pelas informações da Prefeitura ainda está sendo elaborado, deve ser algo em torno de 175 milhões. Considerando o orçamento da Prefeitura, SAE e Fupreben, o orçamento total deve ser próximo a R$ 220 milhões. Cabe ressaltar que no caso da capacidade de investimento deve ser considerado apenas o orçamento da Prefeitura e do SAE, nesse caso o orçamento seria de aproximadamente R$ 190 milhões.

Quanto está destinado para o Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (DDET)? Acha suficiente? Se não, de onde tiraria mais verba, de que área?

O orçamento de 2024 para o DDET foi de R$ 556.500,00 e para 2025 ainda está sendo elaborado. Como pode ser observado na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, a aplicação do recurso destinado ao Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do município consta no orçamento de todas as diretorias e não apenas no Desenvolvimento Econômico, cuja função administrativa é a captação de investimentos de empresas, capacitação de mão de obra, entre outras funções correlatas.

Para conhecimento em termo de investimentos pelo que podemos observar, apenas no orçamento de 2024 consta mais de 15% do orçamento em investimentos, o que demonstra claramente o relatado anteriormente.

No seu mandato desapropriaria uma nova área para o Distrito Industrial? Se sim, tem ideia de local, tamanho da área e valor?

Ainda restam alguns lotes no Distrito Industrial “José Aparecido da Fonseca – Tota”, para serem utilizados. Se for necessário buscaremos uma área apropriada através de um amplo diálogo com proprietários de terrenos. Em síntese qualquer empresa que queira instalar em nosso município terá nosso apoio total. Para conhecimento, hoje o Distrito Industrial está gerando em torno de 400 empregos com registro em carteira.

Como vê a situação do atual Distrito Industrial?

O distrito industrial vem cumprindo a função para qual foi criado, instalação de empresas e geração de empregos diretos e indiretos e sem dúvidas para futuro temos que buscar outra área, através de um amplo diálogo. Atualmente ainda restam 9 lotes no Distrito Industrial.

Como vê a expansão industrial do município nos próximos 5 anos? E 10 anos?

Observamos com bastante otimismo a abertura de novas empresas em diversos pontos da cidade, a construção civil voltando a aquecer e movimentando o comércio local, construção de prédios comerciais pela cidade, principalmente na rua do comércio, abertura recorde de empresas na área da prestação de serviços, as cooperativas de crédito investindo como nunca no município e batendo recorde em cidades até maiores que Vargem Grande do Sul.

No seu entender, o futuro da geração de empregos e rendas em Vargem estaria na indústria, no comércio e prestação de serviços ou na agricultura?

Para a economia da cidade todos os setores são importantes, nenhum desses setores pode ser desprezado, mas temos um sonho de fomentar a Agroindústria, agregando valores nos produtos agrícolas do município na cidade e gerando muitos empregos. Não podemos esquecer que nos últimos anos o Agronegócio tem sido o sustentáculo da economia e através do diálogo com os representantes desse setor buscaremos meios para otimizar o seu desenvolvimento.

Pode nos informar quais entidades, aulas e cursos técnicos são oferecidos hoje aos jovens e trabalhadores de Vargem? Como vê a implantação de cursos técnicos em Vargem?

Sempre acreditamos muito nos cursos técnicos e investimos muito em nossa administração em cursos técnicos, haja vista nosso trabalho para trazer a ETEC do Centro Paula Souza para nossa cidade. Uma conquista que atendeu até agora mais de 4 mil alunos. Atualmente a ETEC oferece Ensino Médio; Ensino médio com Itinerário Formativo de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ensino médio com Habilitação Profissional em Técnico em Administração; Ensino Médio com habilitação técnica Profissional de Técnico em Informática para Internet; Ensino Médio com Itinerário Formativo de Linguagens e suas Tecnologias; Ensino médio com Itinerário Formativo de Linguagem em Ciências Humanas e Sociais; além dos cursos técnicos em Administração, Marketing, Recursos Humanos, Nutrição e dietética, Informática e Manutenção e Suporte de Informática. Vamos continuar com esse trabalho com a ETEC.

Também trouxemos a UNIVESP, que já formou dezenas de profissionais que tiveram a oportunidade de fazer uma Faculdade e que estão trabalhando na sua área de formação, os cursos oferecidos pela UNIVESP: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura); Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação); Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção) e vamos trabalhar para ampliar esses cursos.

Oferecemos também cursos com parceria com SESI, SENAC, SENAI sempre buscando cursos em áreas onde há maior procura de profissionais qualificados. Outra iniciativa foi a instalação do Centro de Capacitação “Sueli Gambaroto Mortais” oferecendo cursos de manicure, pedicure, cabeleireiro, corte de cabelo e costura básico, design de sobrancelha além do CozinhAlimento que traz vários cursos da área de gastronomia modulados.

Com certeza vamos trabalhar e muito para continuar a oferecer e melhorar cada vez mais esses cursos técnicos que dão muita oportunidade. Atualmente encontra-se aberta as inscrições para Cuidador de Idoso (parceria da Prefeitura e Senac); o Trilha de Finanças e Organize seu negócio (Sebrae).

Como vê a expansão da UNIVESP e outros cursos universitários à distância pelo município para quem quer fazer um curso superior?

Acreditamos muito no ensino à distância oferecendo oportunidade do ensino superior gratuitamente e a UNIVESP foi trazida com esse propósito. O ensino à distância tem surpreendido e atingido boas notas. Vamos continuar investindo no ensino à distância e estamos fazendo a gestão junto ao Departamento de Desenvolvimento no sentido de cada vez melhorar a oferta desses cursos na cidade.

O que sabe do anteprojeto do Plano Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul? Qual sua opinião a respeito?

É importante a existência de um Plano que traça as diretrizes para o desenvolvimento e crescimento de nossa cidade. No momento oportuno estaremos debatendo as questões com a nossa população.

Meio Ambiente

Qual sua avaliação sobre o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente atual?

Há alguns anos atrás, o município estava classificado entre os 300 e 400 no município Verde e Azul e hoje está entre os 100. Isso demonstra que houve uma evolução nesta área na cidade, mas precisamos avançar ainda mais. O orçamento deste ano para o Meio Ambiente é de R$ 1.778.000,00 e para o ano que vem será em torno de R$ 2 milhões de reais.

Sabe o valor destinado em Orçamento ao Meio Ambiente para 2025? Concorda com este valor?

Para 2025 o Orçamento para o Meio Ambiente está em torno de R$ 2 milhões, um valor expressivo, mas se necessário podemos incrementar.

Vamos construir junto ao bosque o Laboratório de ciências para o ensino fundamental, propiciando às crianças conhecimentos básicos sobre plantas, animais e tudo que é relacionado ao meio ambiente.

Como vê a recuperação das matas ciliares do Rio Verde e seus afluentes? Se eleito, o que pretende fazer? O que sabe sobre o projeto que cria o Parque Linear do Rio Verde? É a favor? O que sabe sobre as nascentes do Rio Verde e o que pretende fazer?

Queremos fazer um programa de recuperação de nascentes e a construção de mais dois lagos, a exemplo da Represa “Eduino Sbardelini” que nós construímos na nossa administração. Essa será uma ampla área de lazer para nossa população e, principalmente, a garantia de reservação de água bruta. Com a construção das duas novas represas com a junção da “Eduino Sbadelini“, comporão uma grande e importante parte do Parque Linear do Rio Verde que será uma de nossas prioridades.

O Departamento de Meio Ambiente é suficiente em número de pessoas? O que faria caso fosse eleito?

Nossos projetos para recuperação de nascentes e parque linear necessitarão de pessoas que serão alocadas no Departamento do Meio Ambiente.

Como vê a arborização da cidade e quais planos para este setor?

Incentivar o plantio pela população e desenvolver projetos da Prefeitura Municipal para que possamos deixar a cidade ainda mais verde. Dinamizar o viveiro de mudas produzindo espécies que são importantes para a nossa fauna.

Se eleito, concordaria em plantar pelo menos 1.000 mudas de árvores por ano nas ruas da cidade?

É importante, mas o plantio deve ser feito com planejamento. Sobre as quantidades que serão plantadas vamos discutir com Meio Ambiente.

Na sua opinião, qual o maior problema envolvendo o Meio Ambiente no município e o que faria para resolvê-lo?

O maior problema do Meio Ambiente é a recuperação das nascentes que vai garantir a produção de água que é importante fauna, flora e para todos os vargengrandenses.

Setor de Obras

Como vê a atuação do Departamento de Obras?

Temos quase 60 obras em andamento e fica claro que o Departamento de Obras é muito exigido no município. Além das obras da Prefeitura, também atua junto aprovações de projetos e regularizações.

O que faria para melhorá-lo?

Estaremos fazendo uma reestruturação do Departamento de Obras para agilizar os trabalhos administrativos. Criaremos o PROGRAMA PREFEITURA SEM PAPEL. Facilitando os trâmites burocráticos. Aliás esse programa atenderá também vários outros setores da prefeitura, proporcionando um atendimento mais ágil para o contribuinte.

O que pode falar a respeito do atual Código de Obras do município?

É necessário um estudo para atualizá-lo de acordo com novas normas das boas práticas da construção civil.

Como vê a expansão de novos loteamentos na cidade?

Faz parte do desenvolvimento da cidade desde que atenda a legislação e os aspectos urbanísticos da cidade, não vejo como um problema. Grande parte dos imóveis residenciais de Vargem são oriundos de financiamentos de programas habitacionais do governo e geram empregos e aquecem o comércio.

Os loteamentos no município aumentaram o número de lotes disponíveis para a construção civil. A existência destes lotes ajuda na diminuição do déficit habitacional, pois possibilita que as pessoas utilizem dos programas habitacionais do Sistema Financeiro da Habitação, como o Programa Minha Casa Minha Vida. Outro benefício é o aumento da arrecadação do município. Uma gleba que antes não gerava qualquer recurso ao município, quando loteada passa a gerar uma grande movimentação comercial. Também o número de ligações de água aumenta, aumentando a capacidade de investimentos do SAE. A construção de loteamentos dá ao município área institucionais que podem se transformar em escolas, parques, postos de saúde, como por exemplo as Creches e Escolas, que foram construídas em área institucional proveniente de parcelamento de solo. Há que ressaltar, inclusive, que os loteamentos de interesse social sanam a deficiência que o Poder Público tem de possibilitar áreas urbanas para construção de casas. Por fim e não menos importante, o fomento de construção de casas financiadas pelos programas habitacionais como o PMCMV fomentam o mercado da construção civil, gerando empregos diretos e indiretos e movimentando todo o comércio da cidade. Muito importante para pedreiros, serventes, pintores, carpinteiros, eletricistas, enfim proporciona uma ampla movimentação econômica.

Como analisa o atual crescimento populacional da cidade e o futuro da expansão urbana do município? O que indica para equacionar o problema?

Requer uma visão do gestor público pensando em estruturar a cidade para atender este crescimento e estamos muito atentos a isso.

Quantos lotes vazios acredita que existem no município? Tem ideia de quantos novos loteamentos estão para ser aprovados em Vargem? Qual sua opinião a respeito?

Se atender aos critérios estabelecidos pelas Leis federais, estaduais e municipais eu não vejo problemas. Não se pode engessar a cidade. Obviamente atendendo também as questões urbanísticas de interesse da cidade;

Qual sua opinião a respeito de lotes tamanho 8mx20m? É a favor do município aprovar lei determinando como menor lote em novos loteamentos a metragem mínima seja de 10mx20m (200m²)?

A lei que define um terreno de 160 metros quadrados tem a ver com o programa Minha Casa Minha Vida, isso para viabilizar a moradia para as pessoas que mais precisam, são lotes de interesse social. Não permitir que existam esses lotes de 8 x 20m, seria não permitir que pessoas com menor poder aquisitivo possa realizar seu sonho de ter a casa própria.

Qual sua opinião a respeito do valor atual do IPTU?

Sobre a questão desse aumento todo mundo sabe o que ocorreu e quem foi a pessoa responsável por isso.

Qual a importância do IPTU no Orçamento Municipal? Qual a previsão do IPTU para 2025? Como diminuir o valor do IPTU e manter a arrecadação para fazer frente aos gastos municipais?

O IPTU é importante no Orçamento Municipal, sendo a terceira maior receita do Orçamento, ficando atrás do FPM e ICMS. Para o ano de 2025 a previsão do IPTU é de R$ 20 milhões de reais, lembrando que existe aproximadamente de inadimplência do IPTU.

Este assunto precisa ser discutido com a sociedade, visto que diminuindo a arrecadação com IPTU vai diminuir a prestação de serviços para a população, especialmente nas áreas como saúde, educação e assistência social. IPTU é um imposto importante para o município, mas não deve ter caráter punitivo. Defendo um IPTU sem exageros e sem discrepâncias entre imóveis semelhantes.

Rossi fala sobre obras, meio ambiente e desenvolvimento

Desenvolvimento Econômico e do Trabalho

Qual o valor do Orçamento 2025? Quanto está destinado para o Desenvolvimento Econômico e do Trabalho? Acha suficiente? Se não, de onde tiraria mais verba, de que área?

O Orçamento Municipal deste ano foi de R$ 209.837.700,00. Já o projeto do Orçamento Municipal para 2025 ainda não foi enviado pela atual administração à Câmara Municipal. A informação que tenho é que será encaminhado, provavelmente, em setembro. Portanto, se algum outro candidato já saber o valor previsto para 2025, possivelmente estará com informação privilegiada.

Independente disso, eu acredito que o Desenvolvimento Econômico e do Trabalho necessita sim de mais investimentos, uma vez que é um departamento estratégico da prefeitura, pois é responsável pelo crescimento econômico sustentável de nossa cidade. Portanto, faz-se necessário um olhar atencioso para este setor!

No seu mandato desapropriaria uma nova área para o Distrito Industrial? Se sim, tem ideia de local, tamanho da área e valor?

Na minha gestão pretendo estudar a possibilidade de criar um Distrito Industrial em uma nova área, a qual deverá ser definida seguindo critérios técnicos, baseados na expansão industrial do município, e não critérios políticos.

Como vê a situação do atual Distrito Industrial?

Grande parte das empresas instaladas lá já estavam no município antes da criação desta área. Atualmente, a incubadora de empresas que existe lá está abandonada e tomada pelo mato. Diante deste cenário fica evidente que, além de faltar gestão para atrair novos empreendimentos para lá, o local não está sendo valorizado como deveria ser.

Como vê a expansão industrial do município nos próximos 5 anos? E 10 anos?

Até o momento somos os únicos candidatos que têm falado abertamente nas redes sociais e com a população sobre geração de empregos, apresentando propostas e ideias, como a criação de um programa de incentivo fiscal e outras ações visando atrair novas empresas – de pequeno, médio e grande porte – e startups para Vargem. Também pretendemos incluir o município no programa Facilita SP, um sistema do governo estadual criado para desburocratizar a implantação de novos negócios nos municípios. Outra ideia é promover a formalização de empreendedores informais, facilitando o acesso ao crédito e a outras ferramentas de apoio. Também queremos estimular o cooperativismo e o associativismo como formas de geração de renda, bem como formar parcerias com o setor privado para a criação de projetos voltados ao desenvolvimento econômico. É um caminho longo, mas colocando tudo isso em prática conseguiremos expandir Vargem na área de indústrias, comércio, serviços e agricultura.

No seu entender, o futuro da geração de empregos e rendas em Vargem estaria na indústria, no comércio e prestação de serviços ou na agricultura?

O futuro está nesses pilares econômicos, pois estão de certa forma interligados. Investindo e desenvolvendo as áreas da indústria, comércio, prestação de serviços e agricultura, conseguiremos gerar empregos e fazer Vargem sair da estagnação que se encontra. A cidade está se tornando um ‘dormitório’, pois muita gente sai daqui para trabalhar em municípios vizinhos, como São João da Boa Vista, por exemplo.

Pode nos informar quais entidades, aulas e cursos técnicos são oferecidos hoje aos jovens e trabalhadores de Vargem? Como vê a implantação de cursos técnicos em Vargem?

Sabemos que a prefeitura tem atualmente algumas parcerias estabelecidas com entidades, como o Senai, Sebrae, Senac, Sesi, Senar, entre outras instituições. Nossa ideia é fortalecer essas parcerias e ampliar as capacitações e cursos que tais instituições oferecem, pois investir no trabalhador é fundamental. Também queremos trazer mais cursos para a Escola Técnica, oferecendo mais oportunidades de capacitação!

Como vê a expansão da Univesp e outros cursos universitários à distância pelo município para quem quer fazer um curso superior?

Parcerias como a Univesp e outras universidades da região são importantes, uma vez que garantem a formação de vários alunos. Ao meu ver, passou da hora de Vargem ter uma faculdade! A ideia é trabalhar para implantar uma faculdade em nossa cidade, a exemplo de São João da Boa Vista, Casa Branca, Espírito Santo do Pinhal e São José do Rio Pardo. Essa é uma de nossas metas. Vamos trabalhar para trazer uma Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) em Vargem Grande do Sul!

O que sabe do anteprojeto do Plano Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul? Qual sua opinião a respeito?

O Plano Diretor é fundamental para desenvolver estrategicamente o município a curto, médio e longo prazo. Infelizmente Vargem está sem este planejamento! Em relação ao anteprojeto, sei apenas que quem o elaborou foi uma empresa, a qual copiou todo seu conteúdo de planos diretores de outras cidades. A informação que tenho é que a prefeitura pretendia contratar outra empresa para rever esse anteprojeto ou até mesmo apresentar um novo Plano Diretor. Vale destacar ainda que a falta de um Plano Diretor já está sendo cobrada pelo Ministério Público.

Meio Ambiente

Qual sua avaliação sobre o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente atual? Sabe o valor destinado em Orçamento ao Meio Ambiente para 2025? Concorda com este valor?

O Departamento de Agricultura e Meio Ambiente é um órgão de grande importância para a administração municipal. Recentemente, este órgão permaneceu um bom tempo sem diretor e necessita de mais colaboradores. Ao meu ver, o meio ambiente, a agricultura e a sustentabilidade são pilares fundamentais para a melhora da qualidade de vida em nossa cidade. Apesar do Orçamento Municipal para a próxima gestão ainda estar sendo elaborado, deixamos claro que nossa ideia é investir mais neste setor e modernizá-lo, garantindo maior eficácia em suas ações.

Como vê a recuperação das matas ciliares do Rio Verde e seus afluentes? Se eleito, o que pretende fazer?

A recuperação das matas ciliares é uma ação fundamental! Minha proposta é intensificar este trabalho e contar com o apoio da Casa da Agricultura, órgãos estaduais, entidades ambientais e a iniciativa privada. Unidos, conseguiremos preservar o meio ambiente e sermos referência na região! Essa é nossa meta!

O que sabe sobre o projeto que cria o Parque Linear do Rio Verde? É a favor?

O Parque Linear do Rio Verde é um dos principais projetos de meio ambiente e urbanismo previstos pelo Plano Diretor Participativo. Contudo, como opinar sobre o Plano Diretor, se este nem mesmo passou pela Câmara Municipal e a prefeitura já cogita contratar uma empresa para revê-lo? O que posso afirmar é que todas as ações, obras e melhorias em prol do meio ambiente são necessárias e serão executadas em minha gestão, pois Vargem necessita urgentemente de investimentos neste setor!

O que sabe sobre as nascentes do Rio Verde e o que pretende fazer?

Diante da crise hídrica que podemos enfrentar futuramente, a preservação das nascentes é de extrema importância. Para isso, de forma semelhante à recuperação das matas ciliares, pretendemos fortalecer este trabalho e envolver órgãos estaduais e federais, bem como entidades ambientais e a iniciativa privada na preservação das nossas nascentes.

Acha que a atual estrutura do Departamento de Meio Ambiente é suficiente em número de pessoas? O que faria caso fosse eleito? O departamento conta com bons servidores, porém, acredito que há a necessidade de modernizá-lo e também aumentar o número de colaboradores.

Como vê a arborização da cidade e quais planos para este setor? Se eleito, concordaria em plantar pelo menos 1.000 mudas de árvores por ano nas ruas da cidade?

Eu acredito que a arborização poderia ser melhor trabalhada. Falta atualmente um olhar mais atencioso da administração municipal nisto. Basta ver a situação precária do Viveiro Municipal. Além de revitalizar e investir no Viveiro, também é necessário facilitar o acesso da população às mudas e divulgá-lo, coisa que não é feita atualmente. Também é necessário realizar ações periódicas de plantio, envolvendo escolas das redes municipal, estadual e até particular, bem como entidades e vários outros setores do município. Uma de minhas ideias é exigir o plantio de árvores nos novos loteamentos que estão para ser aprovados, pois os loteadores têm condições para isso! Colocando isso em prática, tenho certeza que iremos plantar bem mais de 1.000 mudas ao ano.

Na sua opinião, qual o maior problema envolvendo o Meio Ambiente no município e o que faria para resolvê-lo?

O maior problema é a Estação de Tratamento de Esgoto. A unidade está obsoleta e os dejetos estão sendo despejados in natura na natureza. Meu compromisso é modernizar o local e corrigir este problema que está se agravando. Outro compromisso meu é mapear os locais que ainda têm esgoto a céu aberto e resolver este problema que se estende há anos.

Setor de Obras

Como vê a atuação do Departamento de Obras? O que faria para melhorá-lo?

O Departamento de Obras é um setor de grande importância da prefeitura. Além de valorizar e investir nos servidores, pretendo dar uma outra dinâmica para o departamento.

Quando fui prefeito, eu executei 37 obras, entre as quais estavam a construção das Cohabs 2, 3 e 4, o PPA, a Emeb “Mário Beni”, duas creches, o posto de saúde do Jardim Dolores, entre outras obras importantes. Fiz tudo isso em apenas quatro anos! Portanto, na minha gestão, as obras não serão deixadas para serem executadas somente no ano de eleição. E deixo claro: daremos continuidade à represa e ao lago que estão sendo construídos, bem como às demais obras e projetos que estão em andamento.

O que pode falar a respeito do atual Código de Obras do município?

Encontra-se defasado e precisa ser revisto urgentemente.

Como vê a expansão de novos loteamentos na cidade?

O setor imobiliário concentra-se atualmente na mão de dois empresários. Este ramo tem crescido desproporcionalmente em nossa cidade, o que tem causado vários reflexos. Cria-se novos loteamentos e a prefeitura tem que fazer toda a rede de água e coleta de esgoto. Isso sem contar a segurança, pois a cidade cresce e o efetivo de policiais e guardas não aumenta. Além disso, com os novos bairros surge a necessidade de implantar novas escolas e creches para atender a população local. A impressão que fica é que os interesses imobiliários estão acima do desenvolvimento sadio da cidade. Não adianta nada abrir novos loteamentos se a população não tem emprego, saúde e nem qualidade de vida!

Como analisa o atual crescimento populacional da cidade e o futuro da expansão urbana do município? O que indica para equacionar o problema?

Eu acredito que esse é um assunto que precisa ser estudado e discutido seriamente com todos os setores da sociedade. Mas para isso é necessário que o município tenha seu Plano Diretor elaborado corretamente, traçando todas as diretrizes de como queremos Vargem em curto, médio e longo prazo.

Quantos lotes vazios acredita que existem no município? Tem ideia de quantos novos loteamentos estão para ser aprovados em Vargem? Qual sua opinião a respeito?

Eu não tenho esse levantamento, mas acredito que seja um número alto, uma vez que dois empresários locais dominam o ramo imobiliário no município. Para se ter ideia, juntos eles têm mais de 500 imóveis no município e cinco empresas. Eu acredito que esse monopólio do mercado imobiliário é prejudicial ao desenvolvimento saudável de Vargem, pois tudo tem girado em torno disso, enquanto que os problemas do município se agravam.

Qual sua opinião a respeito de lotes tamanho 8mx20m? É a favor do município aprovar lei determinando como menor lote em novos loteamentos a metragem mínima seja de 10mx20m (200m²)?

Tudo isso deve ser devidamente discutido e avaliado com o Grupo de Análise de Parcelamento do Solo Urbano Municipal. Todas as ações que forem benéficas a população, em especial a mais carente, terão meu total apoio!

Qual sua opinião a respeito do valor atual do IPTU? Qual a importância do IPTU no Orçamento Municipal? Qual a previsão do IPTU para 2025? Como diminuir o valor do IPTU e manter a arrecadação para fazer frente aos gastos municipais?

Sou completamente contra a forma absurda que o IPTU foi cobrado. De imediato, pretendo rever esses valores. O objetivo desta medida é garantir que, de fato, seja feita justiça social em nossa cidade, uma vez que a população não pode arcar com os valores exorbitantes que têm sido cobrados.

Para diminuir o imposto e não sacrificar a população, basta a prefeitura diminuir os gastos desnecessários atuais, como por exemplo, a contratação de artistas famosos para festas. Deixo claro que sou favorável que haja festividades, mas para isso, a prefeitura tem que investir naquilo que realmente é importante para a população. Vamos terceirizar esse tipo de evento e não vamos mais gastar dinheiro público em shows, pois esse recurso tem que ser investido na saúde e outras áreas que precisam ser recuperadas urgentemente!