Márcio Arrigoni é GCM há 29 anos e disputa eleição pela primeira vez

O servidor público municipal Márcio Arrigoni disputa o pleito eleitoral como candidato a vereador pela primeira vez. Ele tem 50 anos, é nascido e criado em Vargem Grande do Sul. Além de Guarda Civil Municipal há 29 anos, Márcio também é Bombeiro Civil, já foi instrutor de Auto Escola e Vigilante Bancário.

Márcio tem ensino médio completo, curso de formação de Guarda Civil Municipal e diversos outros cursos, como Vigilante, Agente de Trânsito, Técnico em Enfermagem, Enfermagem do Trabalho, Brigadista, Bombeiro Civil e Instrutor de Auto Escola.

À Gazeta de Vargem Grande, o candidato pontuou que está entrando na política por vários motivos. “O papel do vereador é fiscalizar ações do Executivo, votar de forma consciente e responsável os projetos de Lei, propor medidas para melhorar a qualidade de vida de nossos munícipes, escutar os anseios de nossa população, sendo um elo de ligação entre o Executivo e o povo”, disse.

“Estou preparado para representar nossa população, acompanho as sessões de Câmara, sei como é o funcionamento, sei que posso ajudar nosso município, pois não tenho preguiça de trabalhar, sou uma pessoa idônea, de caráter público e irrefutável. Para a política ser boa, precisa de boas pessoas para ocupar os cargos. Além disso, tenho ideais que podem colaborar para o crescimento de nossa cidade e o bem estar de nossa população, sinto que posso fazer a diferença”, completou.

Márcio afirmou que está há 29 anos exercendo a função de Guarda Civil Municipal, gosta muito do que faz. “Tanto é que fiz várias especializações para poder crescer na corporação e ser muito útil à população como servidor público, me aperfeiçoando para poder prestar serviço de qualidade e eficiência, colhendo inúmeros elogios e condecorações, inclusive honrarias concedidos pela Câmara Municipal”, disse.

“A segurança do Município, como em qualquer cidade do Brasil requer cuidados e investimentos do Município, tanto em pessoal quanto em equipamentos para combater a criminalidade, mas temos uma Guarda Civil Municipal preparada e desempenhando grande atuação na área de Segurança Pública. A união das polícias de nossa cidade irá ajudar na sensação de segurança para nossa população”, completou.

Ao jornal, Márcio contou quais serão suas principais áreas de atuação, no caso de ser eleito. “Serei um vereador que representará toda população, por isso atuarei em todas as áreas que houver necessidade, lógico que pela minha formação tenho maior relação com segurança, educação e saúde, mas a minha experiência no cargo público me permite ter conhecimento de outras áreas, podendo desta forma exercer a principal função do vereador que é fiscalizar as ações do Executivo”, explicou.

Questionado sobre o que vê de positivo na cidade e o que acha passível de mudança, Márcio deu sua opinião. “Estamos vindo de uma ótima administração do prefeito Amarildo, que é muito positiva, são muitas obras, respeito com o dinheiro público, isso tem que continuar, mas é lógico que temos como melhorar em alguns aspectos, principalmente na organização dos Departamentos, atendimento ao público e principalmente nos alicerces dos Direitos Constitucionais Fundamentais como Saúde, Educação e Segurança”, finalizou.