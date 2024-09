Gente e Fatos

Kethy Oliveira se apresentou em Barretos

A médica veterinária e cantora Katharine Delgado de Oliveira, a conhecida Kethy Oliveira, esteve presente como cantora e apresentadora em Barretos.

Este é o sétimo ano que representa nossa região no maior rodeio da América Latina. Na 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, Kethy celebrou com o palco Culturando, onde se apresentou na sexta-feira, dia 16, 15 anos de palco dentro da festa.

Nesta quinta-feira, dia 5, Kethy que divide a foto com a cantora e violeira Bruna Viola e o humorista Gui Santana, comemora seu aniversário e recebe todo o carinho de seus familiares e amigos

Emily Franco

Emily Franco estudante de pedagogia na Unicamp – Campinas, estreia a nova idade na quarta-feira, dia 4, quando recebe os parabéns dos pais Lilia e Fernando, dos irmãos Patrick e Analy, demais familiares e amigos, e o abraço especial do namorado Henrique

Lavínia Victória

A lindinha Lavínia Victória Alves Heleno comemora seus 4 aninhos neste domingo, dia 1º, quando será paparicada pelos pais Isabelly e Patrick, os avós Lilia e Fernando, Marlene e José e demais familiares