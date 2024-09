A Amora, a cachorrinha linda da foto, é a estrela da coluna Momento Pet desta semana. A cachorra, da raça lhasa apso, foi adotada em outubro de 2023 por Anderson Donizete Ragassi. Ao jornal, Anderson contou que Amora só gosta de andar dentro da bolsa e, quando colocada em coleira, senta e se recusa a passear.

“A melhor lembrança foi nosso primeiro encontro. Ela subiu no meu colo e ficou em pé com a cabeça no meu ombro. É a posição que ela mais ama ficar no colo de todo mundo”, contou.

À coluna Momento Pet, Anderson contou que foi seu noivo Marcelo que encontrou Amora e a levou para casa quando ela tinha apenas quatro meses. Ele contou quais são os cuidados com Amora. “Boa alimentação, ração e complementos, por ter pelos longos é escovada algumas vezes por semana em casa e toda semana vai tomar banho no pet shop. Consultas regulares na veterinária, vacinas e cuidados em dia. E muito amor e carinho”, completou.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet! Só entrar em contato pelo

