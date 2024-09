Gilberto Kassab anuncia apoio a Rossi para prefeito

O presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, esteve na manhã deste sábado, dia 31, em Vargem Grande do Sul. Atualmente exercendo o cargo de secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, ele manifestou apoio à candidatura de José Carlos Rossi para prefeito e Juninho do Posto para vice-prefeito para as eleições municipais na cidade.

Kassab desembarcou de helicóptero no Centro Educacional e Esportivo José Cortez, na Vila Santana, onde foi recepcionado por Rossi, Juninho e também por Pedro Ranzani, presidente do diretório municipal do PSD.

Na ocasião, eles se dirigiram para um encontro com correligionários no Auto Posto São Paulo. A reunião contou com a presença de familiares, amigos e candidatos a vereador da chapa Acorda Vargem Grande do Sul, formada pelo PSD, União Brasil, Avante e PDT.

Raízes em Vargem

Gilberto Kassab é o quinto de sete filhos do médico Pedro Salomão José Kassab, de origem libanesa, e da professora Yacy Palermo, de origem italiana. Ao discursar, ele recordou os momentos que vivenciou na juventude em Vargem Grande do Sul, onde tem seus familiares e costumava passar as férias. “Pra mim é sempre muito bacana, muito gostoso vir a Vargem Grande do Sul. Meu pai era o irmão mais novo de uma família de oito. Bem mais novo! E uma das irmãs mais velhas era a tia Nágila, que morava aqui com o tio Salim”, recordou.

“Ele [Pedro Salomão] vinha passar as férias aqui. Ela tinha 20 anos a mais que ele”, completou o presidente nacional do PSD. “Nos meus primeiros mandatos, eu vim aqui e sempre era recebido pela Leonor Coracini. Reunia os primos do meu pai, o Nabil Zarif, o Michel Halla, o Aloízio… Aqui a gente respira os ares que meu pai respirou nas férias!”, declarou o secretário de Governo.

Apoio Declarado

Durante seu discurso, Kassab deixou claro seu apoio por Rossi e firmou o compromisso de ajudá-lo em tudo o que for necessário junto ao Governo Estadual. “Tenho um carinho muito grande por você, Rossi. Você sabe disso! E por todos vocês! Torço para que vocês tenham muito sucesso nessa eleição. O [José Eduardo] Martelli [assessor administrativo e político do PSD] estava me falando das pesquisas e estou muito otimista que vocês irão ganhar a eleição”, afirmou.

Kassab ainda destacou a importância de todos os candidatos a vereador da coligação estarem empenhados na campanha. “Que possamos eleger bastante vereadores e vereadoras, porque o prefeito sozinho não faz nada. Vai precisar de apoio da Câmara Municipal. Que vocês possam ter muito sucesso nesses 30 dias!”, destacou.

“Que eu possa estar em breve aqui festejando a vitória de um número grande de vereadores e de você como prefeito, para eu e o [governador] Tarcísio começarmos a te ajudar já!”, finalizou Kassab, ao se dirigir para Rossi e desejar uma boa campanha.

Trajetória

Considerado um dos políticos mais influentes do país, Kassab iniciou sua vida política aos 25 anos. Foi eleito deputado federal por duas vezes consecutivas, atuou como vice-prefeito de São Paulo e também ocupou o cargo de prefeito da capital paulista por duas vezes. Junto ao Governo Federal, ele foi nomeado ministro das Cidades e, posteriormente, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Já no Governo de São Paulo, ele foi secretário estadual da Casa Civil e atualmente é secretário de Governo e Relações Institucionais.