Handebol teve bons resultados em ligas da região

No último final de semana, as equipes Mirim até 12 anos do Handebol Vargem Grande do Sul estiveram em disputas pela Liga Jandaia e pela Liga do Interior.

No sábado, dia 31, a equipe feminina realizou duas partidas na cidade de Mogi Guaçu. Elas venceram a equipe da Secretaria de Esportes de Mogi Guaçu pelo placar de 16 a 4, com a atleta Fernanda sendo escolhida como a melhor da partida.

No segundo jogo do dia, enfrentaram a Secretaria de Educação de Mogi Guaçu e saíram com o empate em 8 a 8. Na ocasião, a atleta Laryssa foi escolhida a melhor da partida. Com esses resultados, as meninas se qualificaram para as finais da série prata na Liga Jandaia.

A equipe masculina também enfrentou a equipe da Secretaria de Educação de Mogi Guaçu e conquistou a vitória por 18 a 10, com destaque da partida para o atleta Taylor. Com esse resultado, os atletas finalizaram a primeira fase com 100% de aproveitamento, com cinco vitórias em cinco jogos disputados e com isso garantiram vaga nas finais da série ouro da Liga Jandaia.

Liga do Interior

No domingo, dia 1º, as atletas estiveram em Campo Limpo Paulista para a terceira etapa da Liga de Handebol do Interior, na categoria Mirim feminino.

Na primeira partida da competição, venceram Piracicaba pelo placar de 6 a 4, com destaque para a atleta Kemilly, escolhida a melhor da partida.

No segundo jogo, contra a equipe de Jundiaí, as atletas foram superadas pelo placar de 8 a 1. Na terceira partida, valendo a segunda colocação do grupo contra a equipe de Campo Limpo Paulista, foram derrotadas pelo placar de 5 a 2 sendo assim, eliminadas na primeira fase.

