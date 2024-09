Bom público prestigiou o primeiro dia da Festa das Nações

A 22ª Festa das Nações teve início na noite desta quinta-feira, dia 5, e centenas de pessoas lotaram a Praça da Matriz, para prestigiar o evento.

A festa segue até domingo, dia 8. Nesta sexta-feira, dia 6, estava previsto para acontecer o segundo dia do evento, contudo, até o fechamento do jornal, a festa ainda não havia começado.

Com músicas, danças e comidas típicas de diversos países, o evento no sábado, dia 7, começa às 20h, e no domingo, dia 8, começa às 15h e também às 20h, após a missa.

A previsão é de que até domingo, milhares de pessoas tenham passado pela Praça da Matriz, prestigiando as apresentações das escolas, entidades, clubes e academias, que prepararam e ensaiaram seus números há meses, e também se deliciando com os pratos vendidos na Praça de Alimentação.

Após a abertura do evento pelas apresentadoras Márcia Iared e Valderes, o Hino Nacional e o Hino de Vargem foram entoados.

À Gazeta de Vargem Grande, o produtor geral da festa Lucas Buzato contou que as apresentações foram muito significativas. “Homenagearam, principalmente, os imigrantes que passaram por Vargem Grande, reforçando que neste ano parte dos números da festa homenageia os 150 anos de Vargem Grande do Sul”, disse.

“Entre os números de dança e música, tiveram também o encerramento com a apresentação do musical, novelas, em que os cantores da cultura fizeram um pot-pourri de abertura de novelas clássicas, como Vamp, Chocolate com Pimenta, Rainha da Sucata e a novela mais exportada de todos os tempos da TV brasileira, a novela Avenida Brasil”, completou.

Lucas reforçou que nos próximos dias, os grupos, entidades, escolas e grupos da cultura estarão presentes apresentando os números dos quais ensaiaram por meses para levar alegria e emoção a todos.

Pratos típicos

Durante a festa, deliciosos pratos típicos de vários países estão sendo servidos. A Apae representa a Argentina com espetinhos de carne e frango à bocanera, o DeMolay a Holanda com batatas assadas e torta alemã e o Projeto Lucas Tapi representa a África com a galinhada, torresmo de rolo e mandioca frita.

A Casa Dom Bosco traz a França com bolos e tortas. A Casa de Passagem representa o Líbano com kibe e esfiha e também Brasil (barraca 1) com arroz de carreteiro e batata frita no cone.

A Maçonaria Renascença II está com o Brasil (barraca 2) com lanche de pernil e lanche de linguiça. A Associação Bushido representa os EUA com hambúrguer com batata frita e o Escoteiro Curumins da Mantiqueira está com o México e o Japão com sushi, yakissoba e bifum.

O Rotary Club está com a barraca de Portugal com bolinho de bacalhau, pastel de belém e também com o churrasco grego, a Associação Setembro representa a Itália (barraca 1) com a foccacia, pizza e nhoque e o Grupo Mão Amiga representa a Itália (barraca 2) com polenta frita e macarrão.

A Paróquia de Sant’Ana está com pastel, maçã do amor e chocolate e o Obreiros do Bem está com a Suíça, com crepes doces e salgados e sorvetes. O Hospital de Caridade é responsável pela barraca de bebidas, com água, cerveja e refrigerantes.

Cobertura

A Gazeta esteve presente e cobriu o primeiro dia do evento. As centenas de fotos tiradas pelo jornal estão disponíveis na página do Facebook do jornal, que cobrirá a festa até domingo e disponibilizará as fotos.

Fotos: Reportagem