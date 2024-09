Vitor ficou em 3º em corrida em Anápolis

O piloto de motovelocidade vargengrandense Vítor Hugo Correa, de 13 anos, participou de uma corrida em Anápolis, no Goiás, no último domingo, dia 1º. O evento foi realizado pela Import Racing e Vitor Hugo concorreu na categoria Open Pro Força Livre, com motos de 300cc e 400cc.

Na disputa, ele andou de R3 – 300cc e terminou a competição em 3º lugar. Segundo seus familiares, essa foi uma excelente corrida, muito disputada, onde o piloto adquiriu experiência.

As duas motos que estavam na frente de Vitor eram 400cc e atrás havia uma outra R3. O piloto andou muito bem, manteve a posição de largada e conseguiu acompanhar as motos de 400cc, que são mais fortes.

No sábado, dia 31, quando chegou e andou na pista pela primeira vez, o vargengrandense bateu o recorde de melhor tempo de volta da pista que uma moto R3 já fez.

Fotos: Arquivo Pessoal