Carreta tomba na estrada de São Roque da Fartura

Um acidente aconteceu na tarde de terça-feira, dia 3, na estrada que liga Vargem Grande do Sul a São Roque da Fartura, logo depois da Fazenda Três Barras, por volta das 17h30. O motorista, Caio César dos Santos, de 28 anos, morador de Poços de Caldas, ficou preso nas ferragens da cabine, mas felizmente foi retirado com vida.

O acidente aconteceu com uma carreta bi-trem, que teria carregado material em Poços de Caldas e estaria dirigindo sentido Vargem Grande do Sul. Na fatídica curva existente antes da Fazenda, o motorista perdeu a direção e tombou.

O Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul ajudaram no resgate. Felizmente, não houve vítimas fatais e, após mais de duas horas, foi retirado das ferragens com vida. Durante todo o resgate, o homem estava lúcido e conversando.

O motorista recebeu bastante cortes pelo corpo, mas aparentemente não sofreu fraturas. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande esteve no local para cobrir os fatos e permaneceu durante todo o resgate do motorista.