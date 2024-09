Homem morre após ser atropelado por carro na SP-344

Um homem de 41 anos morreu após ser atropelado por um carro na noite de sexta-feira, dia 30, na Rodovia Dom Tomás Vaquero (SP-344), em Vargem Grande do Sul. O acidente ocorreu por volta das 22h40, na ponte do Rio Jaguari.

Segundo o portal de notícias G1, o Centro de Controle da Artesp informou que a motorista da Montana seguia sentido São João da Boa Vista, quando no km 239, viu o Wagner Aparecido da Silva atravessando a via. Ela não conseguiu frear ou desviar e o atropelou. O homem, infelizmente, morreu no local.

A motorista não se feriu. Foi realizado o teste do bafômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool.

Equipes do Resgate da Renovias, do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de São João da Boa Vista foram acionadas. O corpo de Wagner foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).