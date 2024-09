Rapaz tentou fugir com drogas

Um rapaz foi preso por tráfico de drogas na terça-feira, dia 3, por volta das 21h, na Vila Polar. A prisão aconteceu durante patrulhamento da Polícia Militar.

O rapaz foi visto parado com uma bicicleta em um cruzamento de ruas. Com a aproximação da viatura, ele tentou esconder um pote de cor branca na cintura. Quando os policiais foram abordá-lo, abandonou a bicicleta e saiu correndo a pé, sendo acompanhado pela equipe.

Durante a fuga, o rapaz caiu no chão, espalhando diversas porções de crack. Foi submetido à busca pessoal, sendo localizado no bolso de sua bermuda a quantia de R$ 20,00 e dois celulares. As drogas totalizaram 26 porções de crack prontas para venda.

Questionado, confessou que estava vendendo drogas no local há mais de uma semana e recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

Informou que tinha mais crack e cocaína em sua casa. No seu quarto, foi localizado dentro de uma gaveta da cômoda 58 pinos de cocaína, 100 pedras de crack prontas para venda, nove porções de skank e duas pedras grandes de crack, além da quantia de R$ 102,00.

O rapaz assumiu a propriedade das drogas e disse que seriam destinadas à venda. Ele foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde ficou preso.